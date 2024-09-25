¿Dónde ver La Historia de Juana en TV de Estados Unidos?

Video La Historia de Juana: sus protagonistas te cuentan todo lo que hay detrás de la telenovela

El público hispano en Estados Unidos podrá disfrutar de La Historia de Juana . No te pierdas el estreno de esta telenovela, el lunes 30 de septiembre a las 9P/8C por Univision.

Se trata de una producción de W Studios, escrita por Perla Farías y con la dirección de Rolando Ocampo (La Piloto, Amar a Muerte), Luis Manzo y Carlos Santos.

PUBLICIDAD

La Historia de Juana: ¿de qué va la trama de esta telenovela?



Esta historia de amor comienza donde la mayoría de las otras terminan: con la concepción de un bebé.

Juana Bravo es una joven alegre, veinteañera y virgen, que accidentalmente queda embarazada por inseminación artificial.

El destino interviene cuando conoce a Gabriel Rubio, un hombre aparentemente diferente a ella en todos los aspectos y que sueña con ser papá algún día, mediante la inseminación de un vientre de alquiler, proceso que al final se complicará.

Sin planearlo, Juana y Gabriel se convertirán en padres juntos, se conocerán y a pesar de sus diferencias, vivirán una inesperada conexión.

La Historia de Juana: ¿quiénes son los protagonistas de esta telenovela?



Camila Valero es la encargada de dar vida a Juana Bravo, una joven entusiasta y llena de sueños, mientras Brandon Peniche será Gabriel Rubio, hombre de 36 años dueño de la Cervecería Rubio.