¿Dónde ver La Historia de Juana en TV de Estados Unidos?

La exitosa telenovela La Historia de Juana, protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche, llega a Estados Unidos y aquí te decimos todo para que disfrutes de este melodrama.

Video La Historia de Juana: sus protagonistas te cuentan todo lo que hay detrás de la telenovela

El público hispano en Estados Unidos podrá disfrutar de La Historia de Juana. No te pierdas el estreno de esta telenovela, el lunes 30 de septiembre a las 9P/8C por Univision.

Se trata de una producción de W Studios, escrita por Perla Farías y con la dirección de Rolando Ocampo (La Piloto, Amar a Muerte), Luis Manzo y Carlos Santos.

La Historia de Juana: ¿de qué va la trama de esta telenovela?


Esta historia de amor comienza donde la mayoría de las otras terminan: con la concepción de un bebé.

Juana Bravo es una joven alegre, veinteañera y virgen, que accidentalmente queda embarazada por inseminación artificial.

El destino interviene cuando conoce a Gabriel Rubio, un hombre aparentemente diferente a ella en todos los aspectos y que sueña con ser papá algún día, mediante la inseminación de un vientre de alquiler, proceso que al final se complicará.

Sin planearlo, Juana y Gabriel se convertirán en padres juntos, se conocerán y a pesar de sus diferencias, vivirán una inesperada conexión.

La Historia de Juana: ¿quiénes son los protagonistas de esta telenovela?


Camila Valero es la encargada de dar vida a Juana Bravo, una joven entusiasta y llena de sueños, mientras Brandon Peniche será Gabriel Rubio, hombre de 36 años dueño de la Cervecería Rubio.

Otros actores que integran el reparto son: Alexis Ayala, Irina Baeva, Grettell Valdez, Cynthia Klitbo, Mario Morán, entre otros.

