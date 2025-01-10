La Historia de Juana: esta noche vive su gran final por Univision, ¿cómo llegan los personajes al desenlace?

Este viernes 10 de enero es el gran final de La Historia de Juana a las 9P/ 8C por Univision. Protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche, la telenovela ha mostrado cómo una equivocación puede provocar el nacimiento de un amor para toda la vida.

PUBLICIDAD

Mira también: Gabriel se pone feliz al ver por primera vez a su hijo

Mientras Juana y Gabriel comenzaron a construir la familia que tanto anhelaban, Rogelio y Paula se enfrascaron en una venganza sin límites. A continuación te contamos cómo llegan los personajes al episodio de desenlace.

Juana y Gabriel luchan por estar juntos en La Historia de Juana



El destino, en complicidad con lo inesperado, intervino para unir los caminos de Juana y Gabriel. Mientras ella planeaba convertirse en la primera mujer de su familia en graduarse de la universidad, él soñaba con ser papá.



Sin embargo, sus deseos tomaron otra ruta hasta cruzarse. Después de que la fotógrafa quedara embarazada del empresario en una errónea inseminación artificial, sus corazones quedaron atados por el milagro de la vida.

Juntos han creado un romance que ha desatado la furia de Paula, Camila y Rogelio, quienes hicieron hasta lo imposible por separarlos. Paula fue capaz de atentar contra la vida de su rival, al tiempo que su padre preparó el terreno para que Gabriel fuera acusado de la muerte de su mejor amigo.

Para su pesar todos los intentos por destruirlos han fracasado. Gabriel sobrevivió a los varios atentados destinados en su contra y ordenados por su peor enemigo. Por su parte, Juana finalmente se convirtió en mamá y recibió entre sus brazos al pequeño Eduardo.

Y ahora Gabriel, con la ayuda de su abogado, de Salvador y de la propia Juana, ha demostrado su inocencia en el caso del asesinato de Francisco y puesto en evidencia a Rogelio como el autor del crimen.

¿Gabriel podrá salir de la cárcel sano y salvo? ¿Juana no sufrirá más la ausencia de su amado y lo tendrá junto a su bebé?

PUBLICIDAD

La venganza de Rogelio y Paula está en peligro en La Historia de Juana



Seguro de que acabaría con el emporio de los Rubio, Rogelio ya festejaba un triunfo aplastante. Pero no contaba con la fuerza de la verdad y que todas sus fechorías saldrían a la luz. Luego de perder la oportunidad de arruinar la empresa cervecera de Gabriel, el villano se dirigió a desahogar su rabia.



Las presas de su coraje son Camila y Manuel, quienes fueron raptados para que no testificaran en su contra durante el juicio a su exyerno.

Poco a poco su perversa estrategia se ha ido derrumbando y el apoyo incondicional de Paula podría verse afectado, pues la modelo se ha dado cuenta del maligno rencor de su papá. ¿Quién podrá detener a Rogelio? ¿Cómo pagará todas sus fechorías? ¿Qué sucederá con Paula? ¿Podrá darse cuenta de todos sus errores?

Camila se juega todo en La Historia de Juana



Obsesionada con el amor de Gabriel, Camila también rebasó los límites para conseguir sus objetivos. En complicidad con Paula trató de alejar a Juana del empresario, pero sus intentos fueron inútiles. A pesar del continuo rechazo de él, nunca dejó de apoyarlo en su guerra contra Rogelio.



Gracias a ella Gabriel ha recibido la protección de su hermano en la cárcel y ha sobrevivido a todos los embates destinados a terminar con su vida.

Obligada a ser amante del villano, Camila se armó de valor para retarlo y ridiculizarlo. No obstante hoy se encuentra entre sus garras y con sus días en peligro. ¿Quién podrá rescatar a Camila? ¿Se arrepentirá de sus malos pasos y encontrará el perdón de Gabriel y Juana?