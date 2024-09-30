La Historia de Juana: revive el capítulo de estreno de la novela protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche

La telenovela protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche comenzó mostrando cómo un error inaudito puede guiar a dos almas completamente distintas a compartir un mismo destino. Descubre a continuación los pormenores del gran estreno de La Historia de Juana y síguela de lunes a viernes a las 9P/ 8C por Univision.

PUBLICIDAD

Mira también: los personajes de La Historia de Juana

¿Quién es la protagonista de La Historia de Juana?



Escrita por la venezolana Perla Farías, la telenovela está protagonizada por Camila Valero, quien da vida a Juana Guadalupe Bravo. Encantadora, dulce, moderna y llena de una alegría que se contagia, Juana solo tiene una meta por el momento: convertirse en la primera mujer de su familia en graduarse de la universidad.

Concentrada totalmente en su educación, la joven había decidido mantenerse virgen hasta conocer al hombre del que realmente estuviera enamorada. Así que la maternidad no rondaba entre sus planes, pero sí en los del destino.

Durante una visita de rutina al ginecólogo el expediente de Juana fue confundido con el de otra paciente. Sin darse cuenta del tremendo error uno de los médicos la sometió a un proceso de inseminación artificial. Terminada la consulta Juana se marchó sin imaginar que desde ese instante se encontraba embarazada.

Descubierto el error por una de las enfermeras, el doctor que la atendió prefirió callar todo y destruir las pruebas de lo que acababa de ocurrir. Al mismo tiempo, Juana irradiaba felicidad por comenzar el primer día de universidad y hacer su sueño realidad.

Transcurridas tres semanas la protagonista decidió realizarse unos estudios de sangre ante las constantes molestias que tenía. Ese momento quedaría grabado en su vida, pues al recibirlos se enteró de que estaba esperando un bebé, ¿pero quién era el papá de esa criatura que ya crecía en su vientre y que no conocía?

PUBLICIDAD

Gabriel, el galán de La Historia de Juana



Exitoso, millonario y dueño de un emporio cervecero, Gabriel Rubio (Brandon Peniche) solo anhelaba un suceso en su vida, ser papá. Luego de librar una dura batalla contra el cáncer el empresario quería formar una familia al lado de su esposa Paula Fuenmayor.



Lamentablemente los intentos para ser padre habían fracasado, pues su pareja tenía problemas para concebir. Esperanzado en sobrevivir a su enfermedad el ingeniero congeló en una clínica algunas de sus muestras para que se usaran en procesos de inseminación artificial.

Contento con el inicio de un proceso, Gabriel enteró de que muy pronto podría darle la bienvenida a su primer bebé. Lo que no imaginaba es que la mujer que traería al mundo a su hijo era completamente desconocida para él.

El primer encuentro de Juana y Gabriel en La Historia de Juana



Sin sospechar que el destino ya enlazó sus vidas, Juana y Gabriel tuvieron un primer encuentro sorpresivo. Mientras ella acudía a las oficinas de la Cervecería Rubio en busca de una amiga, él estaba presente en un evento por el lanzamiento de una nueva bebida.

La curiosidad llevó a Juana hasta la cata y terminó por conocer a Gabriel, a quien accidentalmente le derramó todo un vaso de la novedosa cerveza. El incidente fue tomado con alegría, y desde el primer cruce de miradas sus almas comenzaron a conectarse.

Video Virgen y embarazada: Camila Valero cuenta cómo se enamorará de Brandon Peniche en La Historia de Juana



Lo que no pasaba por la mente de ninguno de los dos es que un embarazo ataría sus vidas en muy poco tiempo, y que todo su mundo no sería igual.

PUBLICIDAD

Paula y Rogelio, los villanos de La Historia de Juana



Como una exitosa y atractiva modelo, Paula Fuenmayor (Irina Baeva) no deseaba alterar su matrimonio con Gabriel pese al deseo de él de ser papá. Realmente la modelo rechazaba la idea de formar una familia y celebraba no haber quedado embarazada en el pasado.

Pero ante la inminente posibilidad de recibir al bebé de su esposo la modelo estaba resignada a alterar su realidad. Sin embargo, no sospecha que Juana aparecerá en su vida para ponerla de cabeza.

En su papel de villana Paula no está sola, pues su papá Rogelio Fuenmayor (Alexis Ayala) la acompaña como autor de fechorías. Suegro de Gabriel y también accionista de la empresa, el villano solo desea arruinar la fábrica para el beneficio de su propia empresa y principal competencia de Cervecería Rubio.

Para lograrlo no se detiene ante nada, y es dueño de un peligroso cinismo y de una hipocresía sin fin.