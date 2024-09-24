La Historia de Juana: ¿quién escribió el melodrama que llega a Univision?

Video La Historia de Juana: sus protagonistas te cuentan todo lo que hay detrás de la telenovela

La Historia de Juana llega a Univision para contar la relación de amor entre Juana Bravo, una joven veinteañera, virgen, que nunca se ha enamorado, y Gabriel Rubio, un hombre que sueña con convertirse en papá.

Se trata de un melodrama escrito por la venezolana Perla Farías, donde la protagonista Juana, una joven inocente que nunca ha conocido el amor, queda embarazada por error, ya que es inseminada accidentalmente en su primera visita ginecológica.

PUBLICIDAD

La mente de Perla Farías fue la creadora de esta historia que fue llevada a la televisión de su país en 2002 bajo el nombre de 'Juana La Virgen', con un éxito rotundo.

La Historia de Juana: otras versiones que se han hecho de la telenovela de Perla Farías



Además de la primera versión de 2002, en 2014 se lanzó en Estados Unidos ‘Jane The Virgin’, la cual fue una adaptación de la telenovela venezolana de Farías, protagonizada por Gina Rodríguez.

Dicha versión fue completamente diferente a la original, ya que se presentó en formato de serie y contó con cinco temporadas.

La Historia de Juana: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver la nueva versión de Univision?



A partir del lunes 30 de septiembre llega a la pantalla de Univision La Historia de Juana, versión protagonizada por Camila Valero como Juana Bravo y Brandon Peniche en el papel de Gabriel Rubio.

Los protagonistas están acompañados por un gran reparto, entre los que se encuentran Alexis Ayala e Irina Baeva como los villanos de la trama, así como la participación de Cynthia Klitbo y Gretell Valdez como la abuela y mamá de Juana, respectivamente.