La Historia de Juana: ¿de qué trata la telenovela protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche?

Camila Valero y Brandon Peniche, acompañados de un gran elenco, protagonizan esta telenovela donde una inusual equivocación hará que el mundo de una joven cambie por completo. Descubre los detalles de La Historia de Juana y vive su gran estreno este lunes 30 de septiembre a las 9P/ 8C por Univision.

Univision picture
Por:Univision
Video La Historia de Juana: sus protagonistas te cuentan todo lo que hay detrás de la telenovela

Es una novela cuya historia inicia por el final, con la concepción de un niño, pero con una mamá virgen y que nunca se ha enamorado. Poco a poco sus papás se irán conociendo y verán que tienen muchas cosas en común. Disfruta de La Historia de Juana en su gran estreno el lunes 23 de septiembre a las 9P/8C por Univision.

Camila Valero y Brandon Peniche son los protagonistas de La Historia de Juana, donde una joven veinteañera, virgen y que nunca se ha enamorado quedará embarazada, por error, de alguien que no conoce.

Video La Historia de Juana llegará a Univision este 30 de septiembre


Juana Bravo (Camila Valero) accidentalmente queda embarazada por inseminación artificial y el papá será Gabriel Rubio (Brandon Peniche), un hombre que sueña con ser papá y que su esposa Paula Fuenmayor (Irina Baeva) quede embarazada por ese proceso médico.

El destino intervendrá y, sin planearlo, Juana Bravo y Gabriel Rubio, se convertirán en padres juntos. Descubrirán que a pesar de sus diferencias pueden formar un vínculo profundo y lucharán por hacer realidad su amor poco convencional, mostrando cómo dos personas pueden unirse a través del milagro de la vida.

La Historia de Juana: actores que integran el reparto


Acompañan a Camila Valero y Brandon Peniche un gran elenco con personajes que hacen más divertida y enriquecedora esta trama.

Irina Baeva interpreta a Paula Fuenmayor, esposa de Gabriel Rubio y quien no quiere saber nada de la maternidad. El villano de la historia es Alexis Ayala, Rogelio Fuenmayor, papá de Paula, en busca de venganza de la familia Rubio.

Video La familia de Univision crece: revelamos quién está embarazada


La familia de Juana está integrada por su mamá Jeny, interpretada por Grettell Valdez, su abuela Josefina, quien cobra vida gracias a Cynthia Klitbo, y su tío Felipe, papel a cargo del actor Mario Morán.

Integran el reparto también: Fabiola Guajardo, Moisés Arizmendi, Omar Germenos, Carlos Gatica, Issabella Camil, Luis Gatica, Valentina Buzurro, entre otros.

La Historia de Juana: ¿dónde y a qué hora se podrá ver en Estados Unidos?


Este melodrama es una producción de W Studios a cargo de Patricio Wills, Aimee Godínez y Jorge Sastoque. La dirección está a cargo de Rolando Ocampo (La Piloto, Amar a Muerte), Luis Manzo y Carlos Santos.

La Historia de Juana es una obra original de Perla Farías, escrita por ella y por Verónica Suárez, Basilio Álvarez y Felipe Silva.

El público hispano en Estados Unidos podrá verla de lunes a viernes a las 9P/8C por Univision a partir del lunes 30 de septiembre.

