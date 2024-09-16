La Historia de Juana: ¿cuándo, dónde y a qué hora se estrena esta telenovela en Estados Unidos?

Video La Historia de Juana llegará a Univision este 30 de septiembre

La Historia de Juana no tiene nada de convencional y la prueba de ello es que inicia con la concepción de un niño, luego los padres se conocen y al final de se enamoran. Prepárate para el estreno de esta historia esta noche a las 9P/8C por Univision.

Se trata de una producción de W Studios a cargo de Patricio Wills, Aimee Godínez y Jorge Sastoque. La dirección está a cargo de Rolando Ocampo (La Piloto, Amar a Muerte), Luis Manzo y Carlos Santos. La Historia de Juana es una obra original de Perla Farías, escrita por ella y por Verónica Suárez, Basilio Álvarez y Felipe Silva.

La Historia de Juana: ¿de qué va la trama de la nueva telenovela de Univision?



Juana Bravo es una joven alegre, veinteañera y virgen, que accidentalmente queda embarazada por inseminación artificial.

El destino interviene cuando conoce a Gabriel Rubio, un hombre aparentemente diferente a ella en todos los aspectos y que sueña con ser papá algún día. Sin planearlo, se convertirán en padres juntos.

Esta historia de amor comienza donde la mayoría de las otras terminan ya que Juana quedará embarazada y después conocerá al papá de ese inesperado bebé; juntos navegarán por las complejidades de su inesperada conexión.

A pesar de sus diferencias descubrirán un vínculo profundo y lucharán por hacer realidad su amor poco convencional, mostrando cómo el destino puede unir a dos personas a través del milagro de la vida.

La Historia de Juana: ¿quiénes son sus protagonistas y los personajes que interpretan?



Esta telenovela tiene un gran elenco y en los papeles protagónicos están Camila Valero, en el papel de Juana Bravo, una joven entusiasta y llena de sueños, y Brandon Peniche como Gabriel Rubio, hombre de 36 años dueño de la Cervecería Rubio. La pareja parecerá no tener mucho en común, empezando por la edad, pero están predestinados el uno para el otro.

Irina Baeva interpreta a Paula Fuenmayor, esposa de Gabriel Rubio, modelo de profesión sin ningún interés en la maternidad. El villano de la historia es Alexis Ayala, Rogelio Fuenmayor, papá de Paula, que busca vengarse de la familia Rubio y llevarla a la ruina.

Juana contará en todo momento con el apoyo de su familia: su mamá Jeny, interpretada por Grettell Valdez; su abuela Josefina, quien cobra vida gracias a Cynthia Klitbo, y su tío Felipe, papel a cargo del actor Mario Morán.

Integran el reparto también: Fabiola Guajardo, Moisés Arizmendi, Omar Germenos, Carlos Gatica, Issabella Camil, Luis Gatica, Valentina Buzurro, entre otros.