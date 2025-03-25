¿Quién es la esposa de Emmanuel y mamá de Alexander Acha? Su participación en 'Juego de Voces'

Video Alexander Acha dedica a su papá Emmanuel una carta llena de amor que hace llorar a todos | Juego de Voces

Durante el segundo programa de 'Juego de Voces: El reto está cantado', los Acha enfrentaron sus voces en el reto 'La tuya contra la mía'. Antes de iniciar su interpretación, Alexander dedicó unas emotivas palabras a su padre, agradeciéndole por inculcarle el amor por la música y apoyarlo en un momento difícil con una carta que, según él, cambió su vida.

De acuerdo con el integrante del equipo de Las Estrellas, en su adolescencia “cometió excesos e hizo muchas tonterías” que preocuparon a su madre y a toda su familia. Emmanuel expresó su gratitud por ver a su hijo retomar el rumbo y convertirse en un hombre ejemplar, además de destacar su ternura con su madre.

A raíz de estas declaraciones, muchos fans se preguntaron quién es la madre de Alexander Acha y esposa de Emmanuel, ya que ninguno de los dos mencionó su nombre.

La historia de amor de Emmanuel y Mercedes Alemán: así se conocieron

La mujer que enamoró al intérprete de 'La Chica de Humo' es Mercedes Alemán, a quien conoció en Acapulco, Guerrero, después de ayudarla a arreglar su auto cuando se descompuso. En aquel entonces, Emmanuel aún no era famoso y trabajaba vendiendo autos.

El cantante reveló que, inicialmente, los padres de Mercedes no aceptaron la relación, pero al demostrarles su compromiso y cuidado por su hija, lograron ganarse su confianza.

¿A qué se dedica Mercedes Alemán?

A pesar de estar casada con un artista internacional, Mercedes mantiene un perfil discreto. Uno de los pocos detalles públicos sobre ella es su papel como directora de la fundación Hombre Naturaleza, dedicada a crear conciencia y luchar contra los problemas ambientales.

¿Cómo es la relación de Mercedes Alemán con Emmanuel y Alexander Acha?

La pareja contrajo matrimonio en 1981, después de seis años de noviazgo, y tuvo tres hijos: Giovanna, Martinique y Alexander Acha, quien siguió los pasos de su padre en la música. Actualmente, llevan más de 40 años juntos y siguen tan enamorados como el primer día.

Mercedes no cuenta con redes sociales, por lo que las fotografías de ella suelen ser compartidas por su familia o aquellas tomadas en eventos públicos acompañando a su esposo Emmanuel.

En diversas entrevistas, los Acha han destacado el papel fundamental de Mercedes Alemán en sus vidas, pues ella les brinda su incondicional apoyo, tanto en lo personal como en lo profesional, lo cual quedó reflejado en 'Juego de Voces', al ser mencionada como un pilar para ambos.

Alexander Acha contó el gesto que Lucerito tuvo con su “mamá enferma”

En el primer capítulo de Juego de Voces 2025, el hijo de Emmanuel compartió escenario con Lucerito Mijares en el reto ‘Dos vs. Dos’. Previo a su presentación, él compartió con la audiencia una anécdota que revela la cercanía entre sus familias y el cariño entre los dos.

Según relató, “hace un tiempo” asistió con su madre, Mercedes Alemán, a un concierto de Emmanuel y Mijares. Ahí también se encontraba la joven de 20 años, quien tomó a Mercedes Alemán “de los brazos, se puso a bailarle y cantarle, a sonreírle y a abrazarla, todo el concierto”.

Este gesto fue especial para él puesto que su mamá “está enferma”, añadió sin dar detalles.