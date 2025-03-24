TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Yahir se reencuentra con su papá en 'Juego de Voces': comparten recuerdos de su niñez y del béisbol

Yahir fue el segundo famoso en entrar a 'El Portal' después de Lucero, y se reencontro con su papá, Don Francisco, con quien recordó los momentos que marcaron su infancia mientras recorrían un campo de béisbol.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de 'Juego de voces' todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Video Yahir y su papá Don Chito reviven duros momentos que estremecen a todos en Juego de Voces 2025

'El Portal' es la dinámica de 'Juego de Voces' donde los participantes pueden revivir su pasado. En el estreno de la segunda temporada, Lucero fue la primera en inaugurarlo, conversando con Chispita, el personaje de la telenovela homónima que la llevó a la fama. En el segundo capítulo, fue el turno de Yahir, acompañado por uno de sus hijos.

Durante el 'Reto Cafetería', Mijares interpretó 'Si la Ves' de Franco de Vita. Al llegar el momento de Yahir, la conductora Angélica Vale anunció la presencia de un niño en el foro. Para sorpresa del cantante, se trataba de Ian, su hijo menor, quien expresó su deseo de cumplir un sueño junto a él.

Yahir y su hijo Ian en 'Juego de Voces'
Yahir y su hijo Ian en 'Juego de Voces'
Imagen TelevisaUnivision

Yahir se reencuentra con su papá Don Chito en 'El Portal' de Juego de Voces

Ambos cruzaron el portal trasladándose a un campo de béisbol de la infancia de Yahir. Allí, Ian le pidió que imaginara algo especial, y apareció Don Chito, el padre del artista. Mantuvieron una conversación emotiva en la que Yahir recordó cómo este deporte lo fortaleció. Su padre, entre lágrimas, le ofreció disculpas por su dureza, pero Yahir, conmovido, aseguró que solo tenía palabras de agradecimiento.

Poco después, ambos observaron una foto del integrante del equipo de Las Estrellas cuando era niño. Don Chito le preguntó a su hijo cómo se sintió cuando él se separó de su mamá, a lo que él respondió que fue el peor día de su vida, aunque nunca se sintió solo.

Recordaron cómo, desde pequeño, Yahir ya mostraba un interés por la música y cómo ahora, a sus 46 años, “está en las grandes ligas” junto a artistas como Mijares, Lucero, Emmanuel y Yuri. Su padre mostró un gran orgullo por sus logros.

Al regresar al foro, Ian reveló que su deseo era ver a su padre y a su abuelo cantando juntos. Su petición se hizo realidad al momento, pues ambos subieron al escenario para interpretar 'Popotitos', composición original de 'Los Teen Tops'.

¿Por qué el papá de Yahir estaba vestido como beisbolista?

En su reencuentro, Don Chito usó un traje de beisbolista para simbolizar los momentos que compartieron durante su niñez y la pasión que ambos sienten por este deporte. Padre e hijo practicaron béisbol juntos y aún asisten a partidos cada vez que tienen la oportunidad.

Yahir con su padre disfrutando del béisbol
Yahir con su padre disfrutando del béisbol
Imagen Yahir / Instagram


En una entrevista, el participante de J'uego de Voces' reveló que su padre se dedicó a la joyería para mantener a su familia, pero el béisbol siempre fue una de sus grandes pasiones. Esta afición la transmitió a Yahir, y a sus más de 70 años, Don Chito sigue entrenando. Incluso convivió de cerca con Los Naranjeros de Hermosillo, uno de los equipos más importantes de México, desde su adolescencia.

Imagen TelevisaUnivision y Yahir / Instagram
