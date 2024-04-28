Juego de Voces tendrá esta noche casa llena con la presencia de varios artistas sobre el escenario
Estamos a unas horas de celebrarse la cuarta gala, con la que ya estaremos a mitad de la competencia, y los dos equipos han demostrado su enorme capacidad de canto, el público ya tiene a sus favoritos y todavía quedan muchos duelos que librar en el escenario. No te pierdas Juego de Voces esta noche a las 7P/6C por Univision.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
Este domingo el escenario de Juego de Voces volverá a vibrar con el talento musical de sus participantes, pero también por todos los invitados que llegarán a apoyarlos.
Estamos a mitad de competencia y ‘Consagrados’ y ‘Herederos’ buscan sumar más y más puntos para la fundación que representan en cada gala.
Después del sube y baja de emociones que vivimos en la tercera gala, donde fuimos testigos del momento en que Lucerito cantó por primera vez regional mexicano, pero también vivió uno de los duelos más divertidos con su mamá Lucero en contra de Mijares y Daniela Romo, este cuarto programa los ‘Consagrados’ y ‘Herederos’ preparan grandes performances, pues tendremos una lluvia de invitados. ¡Prepárate para cantar y cantar toda la noche!
Juego de Voces: ¿Quiénes serán los artistas invitados de la cuarta gala?
Este programa tendremos más invitados que nunca, no te pierdas las sorpresas que los participantes tienen reservadas con grandes artistas.
Te adelantamos que verás la presencia de María José y Diego Torres participando con uno de los 'Consagrados' y con un 'Heredero' mientras que Galilea Montijo será parte de una dinámica muy divertida.
Además, nuestra host Angélica Vale protagonizará un momento muy especial, si te emocionaste en la segunda gala al verla cantando, gracias a la tecnología, con su papá Raúl Vale, entonces te encantará lo que tiene preparado para este show y a lado de quiénes estará.
¿Quiénes serán los protagonistas del ‘Momento Angelical’ de esta gala?, ¿qué equipo acumulará más puntos? Descúbrelo este domingo a las 7P/6C por Univision.