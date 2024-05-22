Juego de Voces: 11 momentos en los que Lucerito Mijares nos hizo reír, llorar y cantar

La competencia que puso en sana competencia a cantantes famosos con sus talentosos hijos llegó al final y quedan muchos recuerdos en la memoria , ya que los dos equipos siempre dieron lo mejor de sí y conquistaron corazones.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Lucerito Mijares ha dejado una huella en esta batalla musical no solo por ser la más pequeña del grupo de los Herederos (apenas es unos días menor que Mía Rubín ), sino por sus ocurrencias y la gran voz con la que en varias ocasiones dejó a más de uno con la boca abierta, incluido su papá Manuel Mijares.

Recordemos algunos de sus momentos más destacados en Juego de Voces .

Mostró el clóset de su papá y modelo sus botines azul brillante



Desde la primera gala demostró que la timidez no es algo que la caracterice, lo de ella es ser abierta, sincera, auténtica y espontánea. La joven de 19 años se fue a mostrar el clóset de su papá, bromeó con los atuendos del 'Soldado del Amor' y hasta llevó al estudio un par de botines para modelarlos.

Sin temor enfrentó a Mijares y como las grandes lo retó a un duelo musical



En la segunda gala, ‘La Beba’, como la llama cariñosamente su papá, aseguró que la estrategia de Mijares para ganar puntos es decir que no se sabe la canción. Por esa razón decidió retarlo a un duelo de canto para el tercer programa, pero acompañado de un invitado “que sí se sepa la letra de la canción”.

Video Mijares y su hija Lucerito tienen una discusión en el escenario de Juego de Voces

Nunca ocultó que le gustaba ver a Erik Rubín sin saco



Lucerito arrancó las carcajadas de todos cuando se emocionó al ver a Erik Rubín sin saco. De hecho, en varias ocasiones propuso que el Consagrado cantara sin esa prenda.

PUBLICIDAD

Cantó con su mamá y la presentó como su mejor amiga



Uno de los momentos más emotivos de la temporada fue cuando llegó su mamá a cantar en un duelo frente a Mijares y Daniela Romo. 'La Beba', como la nombra cariñosamente su papá, dijo estar nerviosa por compartir con su mamá, mientras que Lucero le dedicó hermosas palabras a su retoño.

Lloró al escuchar un mensaje que Melendi le mandó y dijo que era "el amor de su vida"



Se emocionó de inmediato al ver en la pantalla el mensaje que el cantante español Melendi le mandó para felicitarla por su actuación en Juego de Voces. En ese momento Lucerito declaró que él era "el amor de su vida", ante el asombro y regaño de su papá Mijares. Por cierto que posterior a eso Lucerito se enfrentó en un duelo con Alicia Villarreal y cantó el tema 'La Cigarra', todo ante la mirada atónita de su papá.

Se le olvidó la letra de una canción, como a su papá



Mientras cantaba con sus compañeros el tema 'Amor a Primera Vista' a la joven se le olvidó la letra de la canción , pero como ella mismo dijo, no dejó de bailar ni un momento y "eché vuelta". Angélica Vale no dejó pasar el momento de decirle si es que le estaba pasando lo mismo que a su papá, quien durante dos galas olvidó la letra de las canciones.

Lucerito Mijares en la quinta gala de Juego de Voces

Lucerito estratega y vocera de los Herederos con el objetivo de ganar



Como toda una líder, la cantante decidió convocar a sus compañeros Herederos para crear estrategias y ganarle a los Consagrados. Además, Lucerito propuso una subasta de artículos de los papás famosos para el público, todo con el objetivo de ganar votos.

PUBLICIDAD

Lucerito puso a su papá a bailar reggaetón



La 'Heredera' sorprendió con sus pasos de baile para el reggaetón al cantar con Panty Cantú el tema 'Criminal'. Como era de esperarse, el hecho llamó la atención de su papá y por esa razón Lucerito lo invitó a bailar con ella este género.

Lucerito Mijares en la quinta gala de Juego de Voces

Mostró su lado más sentimental al ver el momento familiar de su comadre Mía Rubín



Mía Rubín se enfrentó en un duelo con Alicia Villarreal y quiso dedicarle a su mamá Andrea Legarreta la canción 'I Hace Nothing'. Se trató de un momento muy conmovedor y Lucerito se emocionó mucho, al grado de no poder contener las lágrimas.

¿A Lucerito le gusta Eduardo Capetillo?



Lucerito volvió a ser capitana en la semifinal y para el duelo 'Mi Arma Secreta' mandó a Eduardo Capetillo Gaytán a enfrentarse con su papa Eduardo Capetillo. Antes de anunciar su decisión Lucerito se desvivió en halagos para su compañero, le dijo que estaba "muy guapo" y de inmediato Isabel Lascurain dijo que los 'Herederos' "se gustan".

Demostró que adora a su papá al dedicarle una gran canción