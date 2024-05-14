Isabel Lascurain y Joss Álvarez: Sus momentos más divertidos y emotivos en Juego de Voces

Amorosos y divertidos son las dos palabras que mejor describe la relación entre Isabel Lascurain y su hijo Joss Álvarez en Juego de Voces . Han tenido que enfrentarse en reñidos duelos y no han dejado de apoyarse en ningún momento.

PUBLICIDAD

A continuación algunos de los momentos más representativos de esta mamá famosa y su hijo durante Juego de Voces y no olvides ver la gran final de esta temporada el domingo 19 de mayo a las 10P/9C por Univision y entérate quién será el campeón de campeones ¿ 'Consagrados' o 'Herederos' ?, y conoce qué fundación se llevará el premio de 50 mil dólares para apoyar su causa.

Isabel Lascurain habló orgullosa del primer performance de su hijo en Juego de Voces



La integrante de Pandora no ocultó su emoción al ver a su hijo durante su primer duelo de la temporada, el cual fue frente a Eduardo Capetillo. En este caso Joss Álvarez se presentó con una versión de ‘Amante Bandido’ y al término de la misma Isabel Lascurain se dijo feliz de verlo en el escenario y dejó claro que se trataba de la primera actuación de su retoño en televisión, por lo que su orgullo era doble.

Video Eduardo Capetillo canta 'Felices los 4', de Maluma, en su duelo contra Joss Álvarez Lascurain | Juego de Voces

Joss Álvarez celebra la entrada triunfal de su mamá siendo cargada por los bailarines



Si algo ha destacado de Isabel Lascurain y Joss Álvarez es la excelente relación madre e hijo que tienen, son amorosos y celebra los logros del otro, pero también ríen y bromean. Durante el estreno de Juego de Voces, Isabel abrió la temporada con un duelo frente a Mía Rubín, ambas cantaron el tema ‘De los Besos que te di’ y la ‘Consagrada’ salió cargada por un grupo de bailarines, como nunca antes la habíamos visto, lo cual fue festejado a lo grande por su ‘Heredero’.

Video Mía Rubín enfrenta a Isabel Lascurain al ritmo de Nodal en el primer duelo de Juego de Voces

Isabel Lascurain y Joss Álvarez reunieron a la familia de Pandora y Flans en el escenario



Durante la segunda gala madre e hijo se enfrentaron en el ‘Duelo de Capitanes’ y tuvieron dos grandes sorpresas. Isabel Lascurain se presentó con Mimí e Ilse de Flans, mientras que Joss invitó a su tía Maite y Fernanda Meade de Pandora a cantar con él. Se trató de una reunión muy especial que, de acuerdo con Isabel, hizo que por primera vez su corazón estuviera en pleito, pues tenía en el escenario a su familia.

Juego de Voces segunda gala

Joss Álvarez dejó a todos impresionados con su apasionada canción a lado de Mía Rubín



El retoño Álvarez Lascurain dio muestra de su calidad vocal junto a su compañera Mía Rubín en el duelo frente a Mijares y Alicia Villarreal. La interpretación de los ‘Herederos’ fue muy buena y mostraron excelente química en el escenario con el tema ‘Hoy Tengo Ganas de ti’.

Video Mía Rubín y Joss Álvarez Lascurain sacan chispas en el escenario de Juego de Voces

Isabel Lascurain hizo de las suyas con su buen humor en cada gala



La ‘Consagrada’ mantiene excelente relación con sus compañeros de equipo, pero es notable su cercanía con Manuel Mijares, a quien cariñosamente lo llama ‘Gordo’, mientras él se refiere a ella como ‘Isis’. En cada gala han bromeado sin parar, pero quedará para el recuerdo cuando en la segunda gala Isabel Lascurain bromeó con el calzado del ‘Soldado del Amor’ y lo bautizó con el sobrenombre de ‘zapatitos brillantes’.

PUBLICIDAD

El llanto impidió que Isabel Lascurain cantara un tema y Joss corrió a consolarla



Vaya momento se vivió durante la tercera gala, una de las más emotivas de la temporada, cuando Isabel Lascurain no pudo terminar su actuación por la emoción y las lágrimas. La ‘Consagrada’ tenía que interpretar el tema ‘Confieso’ con dedicatoria a su papá, el sentimiento la invadió y no pudo cantar completa la canción. Joss corrió a abrazar y besar a su mamá al ver la situación que enfrentaba, dejando ver que es su gran apoyo.

Joss Álvarez reaccionó a la lista de posibles romances de su mamá



En el ‘Momento Angelical’ de la cuarta gala conocimos un poco más de la vida amorosa de Isabel Lascurain y todos nos sorprendimos al conocer quiénes habían tratado de conquistarla en su juventud. Pelé, David Copperfield, Laureano Brizuela, son algunos de los nombres que se mencionaron, pero también el del cantante Luis Miguel y Joss Álvarez fue el más interesado en saber si es que en algún momento su mamá tuvo un romance con ‘El Sol de México’.

“Eso mijo”: Isabel Lascurain aplaude a su hijo Joss al cantar ‘El Toro y la Luna’