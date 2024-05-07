Juego de Voces: 5 momentos en que Alicia Villarreal y Melenie Carmona confirmaron que son las mejores amigas

La batalla musical entre cantantes famosos y sus hijos de Juego de Voces ha cautivado al público porque además de que ha disfrutado a cinco grandes figuras de la música latina también ha conocido a sus talentosos retoños.

PUBLICIDAD

Los 'Consagrados' y los 'Herederos' , los dos equipos que se han integrado para esta sana competencia se han ganado el corazón y han mostrado un lado divertido y emotivo que pocas veces muestran.

Alicia Villarreal y Melenie Carmona, cada una desde su equipo, no han dejado de mostrar la excelente relación madre e hija que mantienen, las porras y los mensajes que se han dedicado, y una que otra confesión inesperada han conquistado a los televidentes. Aquí algunos ejemplos de ello.

Alicia y Melenie se dedicaron las palabras más amorosas en Juego de Voces



Durante el estreno de Juego de Voces, Alicia y Melanie se enfrentaron en el duelo 'Te la Dedico' donde cada una se tenía que dedicar una canción e interpretarla. La primogénita de la 'güerita consentida' le cantó a su mamá el tema 'Kilómetros' de Sin Bandera y se dirigió a ella con sentidas palabras incluso, con un nudo en la garganta, le señaló lo orgullosa que estaba de ser su hija. En respuesta, Alicia cantó a su hija el tema 'En Todo Estaré', haciendo de este momento uno de los más emotivos de la primera gala.

Melenie Carmona hace que su mamá baile reggaetón en Juego de Voces



Esa primera gala Melenie, con toda su chispa e inocencia, habló un poco de la personalidad de su mamá y jugó por un momento a ser ella imitandóla con su tradicional look de sombrero y trenzas. Gracias a la 'Heredera' supimos que Alicia Villarreal es buena para cocinar, desde tamales hasta carne asada, además de que le gusta el 'perreo'. Como era de esperarse, Angélica Vale invitó a Alicia a dar muestra de su talento para el reggaetón, primero sola y después con Eduardo Capetillo como pareja.

PUBLICIDAD

Juego de Voces: Alicia Villarreal reacciona al ver a Melenie Carmona cantar 'Dr. Psiquiatra'



En la tercera gala, Melenie participó en la 'Batalla de Géneros' en contra de Eduardo Capetillo, e interpretó el icónico tema de Gloria Trevi con tal soltura que hasta su mamá quedó impactada con su desempeño en el escenario. Alicia Villarreal bromeó y señaló que Melenie "estaba loca" con su actuación pero no solo ella, también sus compañeros quedaron impactados con su participación. "Se dejó ir bien duro", señaló Eduardo Capetillo Gaytán al hablar de la participación de su compañera de equipo.

Melenie Carmona y Alicia Villarreal disfrutaron de un rico elote y una plática muy reveladora



La 'güerita consentida' quiso tener su 'Momento Villarreal' e invitó a su hija Melenie a comer un rico elote. Mientras lo degustaban la joven quiso saber cómo es la relación de su mamá y los 'Consagrados'. Alicia habló de cada uno de sus compañeros, de su admiración por Mijares, así como de la empatía que tiene con Isabel Lascurain. No podía faltar el momento del 'perreo' con Eduardo Capetillo y fue cuando Alicia confesó la vergüenza que sintió al ver a Biby Gaytán, esposa del 'Consagrado', en la segunda gala.

Melenie quiso poner nerviosa a Alicia con la presencia de Cruz Martínez en Juego de Voces



Fue en la cuarta gala, durante el 'Duelo de Capitanas', cuando Alicia y Melenie se enfrentaron de nuevo en el escenario solo que cada una tuvo a un invitado. La 'Consagrada' tuvo a María José como compañera de dueto para interpretar 'Y Ahora Quién' de Marc Anthony, mientras que Melenie presentó a "uno de los hombres más importantes de su vida" para acompañarla en este momento. Se trató de Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal, quien apareció al piano acompañándola y posteriormente se sumaron los Kumbia Kings para cantar con ella el tema 'Sabes a Chocolate'. Melenie bromeó al decir que la intención de invitar a su padrastro era poner nerviosa a su mamá.