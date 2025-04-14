Yuri llega a las lágrimas por su homenaje sorpresa en Juego de Voces 2025: ¿cuándo inició su carrera artística?

Video Lucero y Lucerito encabezan el tributo a Yuri y le cantan 'Maldita Primavera'

Las sorpresas continúan en la segunda temporada de Juego de Voces, y aunque en el capítulo cinco vimos a invitados como José Ron, Fey, Omar Chaparro y María José, fue Yuri quien se llevó la noche al recibir un homenaje inesperado.

Yuri recibe homenaje en la segunda temporada 'Juego de Voces'

Tras el reto 'Arma secreta', donde Mijares cantó con Fey y Yahir, por su parte, con la banda Matisse, la pantalla de la suerte anunció que la siguiente dinámica sería 'Homenaje a Yuri', lo cual dejó atónita a la artista, quien confesó que no tenía idea de lo que sucedería.

Los líderes de los equipos Las Leyendas y Las Estrellas, Mijares y Yahir, eligieron a Lucero y Lucerito Mijares para interpretar en dúo uno de sus temas más emblemáticos, pero antes de comenzar, la joven de 20 años le dedicó un emotivo mensaje a Yuri, en el que compartió que la ve como tía, mentora y confidente.

También expresó que es una de sus más grandes motivaciones y un pilar importante en su vida, ya que puede conversar con ella sobre cualquier asunto, lo que provocó que la homenajeada no pudiera contener las lágrimas.

Juego de Voces 2025.



A su vez, Lucero resaltó el legado de Yuri en la música mexicana, mencionó sus cinco décadas de trayectoria y la reconoció como una amiga incondicional.

Al finalizar, madre e hija interpretaron 'Maldita Primavera', uno de los éxitos más icónicos de Yuri y que marcó su carrera. Aunque el tributo comenzó con la participación de Lucero y Lucerito, posteriormente todas las celebridades de Juego de Voces se unieron, haciendo de este instante algo aún más emotivo.

Juego de Voces 2025.

¿Cómo inició la carrera de Yuri y cuáles son sus éxitos más populares?

Yuridia Valenzuela Canseco, quien actualmente es una reconocida cantante, actriz y conductora, nació en Veracruz, México, el 6 de enero de 1964. Desde pequeña, mostró interés por la danza, al grado de ganar un certamen a los once años que le otorgó una beca para el Ballet Bolshoi de Rusia; sin embargo, tuvo que rechazarla.

Más tarde, motivada por su madre, se trasladó a la Ciudad de México, eligió el canto como camino y formó la agrupación musical Yuri y La Manzana Eléctrica. Aunque el proyecto no prosperó, ella logró abrirse paso y participó como edecán en el programa 'En familia con Chabelo'.

Durante los años setenta, la artista grabó su primer disco y al año siguiente compitió en el Festival de la OTI, siendo reconocida como revelación del evento y consolidándose como una de las voces femeninas más destacadas en América Latina.

Yuri



En el transcurso de su trayectoria ha lanzado casi 30 producciones discográficas y algunos de sus éxitos más conocidos son 'El pequeño panda de Chapultepec', 'El Apagón' y 'Yo te pido amor'. Fue la primera intérprete mexicana en recibir la 'Antorcha de Plata' en el Festival de Viña del Mar.