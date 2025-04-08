¿Cómo saltó a la fama Emmanuel? Juego de Voces recordó sus inicios en el capítulo 4

Video Mijares y Alexander Acha nos trasladan al pasado y rinden tributo a Emmanuel con ‘Al Final’

Mijares y Alexander Acha homenajearon el paso de Emmanuel por el OTI

El reto ‘La misma canción’ enfrentó a Manuel Mijares, del equipo de las ‘Leyendas’, contra Alexander Acha, de las ‘Estrellas’.

Como su nombre lo indica, en el duelo, ambos debían interpretar el mismo tema, imprimiéndole su propio toque. La canción que los enfrentó fue muy simbólica: ‘Al final’, que Emmanuel interpretó en la edición de 1979 del Festival de la canción OTI.

Tal como recordó “el coro de Juego de Voces”, compuesto por Lucero, Lucerito Mijares, Yuri, María León y Yahir, la presentación de Emmanuel en el concurso desató polémica, pues el propio cantante y la audiencia consideraron que merecía el primer lugar, en vez del segundo que se llevó.

A pesar de no que no obtuvo el triunfo, la participación de Emmanuel en el Festival de la OTI, le abrió las puertas en la industria musical.

¿Qué fue el Festival OTI en el que participó Emmanuel?

Entre 1972 y el año 2000, se celebró el Gran Premio de la Canción Iberoamericana, también llamado Festival de la Canción de la Organización de la Televisión Iberoamericana.

Era un concurso organizado por la mencionada organización, de ahí que se le conozca comúnmente como OTI, en el que participaban compositores y cantantes en español originarios de los países pertenecientes a la misma.

Cada uno de los participantes debía interpretar un tema, con el que representaba a su país y competía por el primer lugar. El método de elección de los ganadores cambió a lo largo de los años; podía ser elegido por el público o por un panel de jueces especializado.

El Festival OTI lanzó al estrellato a muchos artistas