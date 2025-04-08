El quinto programa de Juego de Voces estará lleno de talento con la música de Fey, María José, Matisse y más invitados

¿Quién será el invitado especial en el capítulo cinco de Juego de Voces?

La segunda temporada de Juego de Voces ha estado llena de sorpresas y el capítulo cinco del programa no será la excepción, pues no solo tendremos un invitado especial, sino que contaremos con la presencia de 7 talentosos músicos, cantantes y actores.

PUBLICIDAD

El galán de telenovelas José Ron llegará al escenario de Juego de Voces para acompañar a Las Leyendas y Las Estrellas en las diferentes dinámicas del programa. Pero eso no es todo: también contaremos con la presencia del comediante, cantante y actor Omar Chaparro.

En el lado musical, Las Leyendas y Las Estrellas contarán con la participación de Fey, María José, la banda Matisse y los hermanos Mau y Ricky en sus números musicales, con los que seguramente sorprenderán a chicos y grandes con sus icónicos temas.

Juego de Voces 2025: ¿Qué pasó en el cuarto programa?

El talento joven brilló en el cuarto programa de Juego de Voces, pues a Las Leyendas y Las Estrellas las acompañaron dos grandes talentos de la música: Natalia Jiménez y Piso 21.

Luego de que Lucero, Emmanuel, Mijares, Yuri, María León, Alexander Acha, Yahir y Lucerito Mijares desfilaron sus looks en el escenario de Juego de Voces, los equipos se enfrentaron en la dinámica ‘La tuya contra la mía’, en la que Lucero interpretó ‘El Merengue’, mientras que Yahir dio una rendición de la canción de Soda Estereo ‘De música ligera’.

Piso 21 encendió el escenario de Juego de Voces con la familia Mijares

Para el ‘Duelo urbano’, los participantes tuvieron que “perrear hasta abajo” con los invitados especiales: el grupo Piso 21 y los capitanes de Las Leyendas y Las Estrellas eligieron a Lucerito para interpretar el tema ‘Te vi’, mientras Mijares cantó ‘Me llamas’ con la agrupación colombiana.

PUBLICIDAD

Padre e hija se adueñaron del escenario con dos temas de Piso 21 y el ambiente llegó a tal grado que Mijares y Yahir terminaron bailando juntos para deleite del público.

Juego de Voces 2025: las ‘Historias de amor’ que causaron lágrimas en el capítulo 4

Semana con semana uno de los juegos más esperados del programa es ‘Historias de amor’, en la que integrantes de Las Estrellas y Las Leyendas eligen una canción que esconde grandes momentos de su vida para compartirla en el escenario de Juego de Voces.

María León llegó al escenario acompañada de su novio Allen Genkin para interpretar ‘Fallin’’ de Alicia Keys y darle un giro con una sensual coreografía en la que ambos mostraron sus grandes habilidades para la danza.

Para enfrentarse a María León, Las Leyendas eligieron a Yuri, quien no tardó mucho en atreverse a contar que lleva 30 años con el amor de su vida, su esposo el músico Rodrigo Espinoza. Él la acompañó en el escenario de Juego de Voces para cantar “Lloviendo estrellas”, que hiciera famosa Cristian Castro.

¿Quién entró al portal en el capítulo 4 de Juego de Voces? El emotivo reencuentro que emocionó al público

Para el cuarto programa no fue un integrante de Las Estrellas o Las Leyendas el que entró al portal del tiempo para recordar una época de su pasado, sino que le tocó el turno a Angélica Vale de volver a encontrarse con alguien que le cambió la vida.

Angélica se encontró cara a cara con Leticia Padilla Solís, uno de sus personajes más famosos de las telenovelas, quien le pidió ayuda para encontrar a un hombre que pudiera modelar para un comercial de perfume, por lo que la conductora recurrió a Alexander Acha, Yahir, Emmanuel y Mijares para esa misión.

PUBLICIDAD

Luego de darle una manita con su encargo, Angélica y Lety se sentaron a charlar sobre los momentos que vivieron juntos para la telenovela de 2006 ‘La fea más bella’. La conductora y actriz le agradeció a Lety por haberla ayudado a sentirse mejor con ella misma.

¿Quiénes se enfrentaron en el reto de Juego de Voces capítulo 4?

Como en el capítulo 3 Emmanuel lanzó un reto para enfrentar a su hijo Alexander Acha con su amigo y colaborador Manuel Mijares, la dinámica ‘La misma canción’ sirvió para que ambos cantantes estuvieran frente a frente.

Mijares y Alexander interpretaron ‘Al final’, pero en un giro inesperado, Acha pidió que su padre Emmanuel y Yuri los acompañaran para rendir de nueva cuenta la canción.

Cuando llegó el momento de ‘Duelo pop’, Emmanuel se unió a la invitada especial Natalia Jiménez para el tema de La Quinta Estación ‘El sol no regresa’, mientras que Yahir acompañó a la española con “Algo más”.

En ‘Duelo de duetos’, Las Estrellas eligieron a María León y a Lucerito para interpretar ‘TBC’, mientras que Lucero y Emmanuel unieron sus voces para el tema ‘En otra vida’.