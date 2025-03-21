Juego de Voces 2025: el segundo programa se engalanará con la visita de Christian Nodal

Video Padres e hijos abrirán su corazón y un invitado pondrá a bailar a todos en Juego de Voces

Si el estreno de Juego de Voces te emocionó y cautivó con su toque de nostalgia, entonces no te pierdas la segunda gala, ya que las batallas estarán increíbles y de nueva cuenta los participantes protagonizarán momentos inolvidables. Te esperamos el domingo en horario especial de 6P/5C por Univision.

En esta ocasión el invitado de la noche será el cantante Christian Nodal, quien nos deleitará con su talento y compartirá momentos con las ‘leyendas’, las ‘estrellas’ y Angélica Vale , nuestra conductora.

Video Así fue el arranque de Juego de Voces 2025 con las leyendas y estrellas dándolo todo en el escenario

Juego de Voces 2025: ¿qué pasó en el primer programa?

Durante el arranque de la segunda temporada se presentaron batallas emocionantes y candentes. Cómo olvidar a María León y Yahir quienes con su performance, para el primer duelo de la noche, subieron la temperatura al interpretar su tema ‘Dame tu Amor’ acompañados de sensuales pasos de baile.

Las lágrimas se hicieron presentes con el estreno de la sección ‘El Portal’, en la que pasarán cada uno de los participantes y harán un viaje por el túnel del tiempo para revivir algún pasaje de su vida, tal y como pasó con Lucero quien se enfrentó con su niña de 12 años, solo que apareció como Chispita.

Las revelaciones durante la plática de Lucero y Chispita fue muy conmovedora, pues en ella nos enteramos de que la intérprete considera que Manuel Mijares, su primer esposo, fue su verdadero príncipe azul.

Para la sección ‘La Misma Canción’ Mijares y su hija Lucerito llenaron el escenario con su talento al interpretar juntos el éxito ‘No Se Murió El Amor’, pero no solo eso, vimos a Lucero llenarse de orgullo tras el gran duelo que su hija tuvo frente a su papá.

Video Lucerito y Mijares ponen la piel chinita al cantar con intensidad ‘No Se Murió El Amor’ en Juego de Voces

La tierna declaración de amor de María León a Emmanuel también fue otro de los momentos cumbre de la primera noche. La cantante recordó que cuando era una niña escuchaba al cantante y se convirtió en su primer ‘crush’ . Tras estas palabras, María León interpretó ‘Sentirme Vivo’, rindiendo homenaje así a Emmanuel.

Al final de la noche, y tras la suma de los puntos obtenidos en cada batalla, el equipo de las ‘leyendas’ fue el ganador del primer programa.

Juego de Voces 2025: ¿cuál es la dinámica de la segunda temporada?



Durante 10 programas veremos diferentes enfrentamientos individuales y grupales entre los equipos de 'leyendas' y 'estrellas'.

La 'pantalla de la suerte' será la encargada de decir qué reto tendrán que realizar. Podrá ser un Dos vs Dos, La Misma Canción, Canción al Cielo, entre otras dinámicas.

Al final de cada desafío, el público en el estudio será el encargado de votar por su equipo favorito y el jugador representante acudirá al muro de los viniles para elegir un disco. Cuando concluya la gala se revelará cuántos puntos le otorgó a su bando. Al terminar la temporada el equipo que haya obtenido más puntos será el ganador.