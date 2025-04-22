El mole de Oaxaca llegó a Juego de Voces: Lucerito hizo realidad el sueño de una fan muy especial

En el sexto capítulo de la segunda temporada de Juego de Voces, se vivió un momento muy emotivo cuando Lucerito recibió la visita de una fan muy especial llamada Teté.

La mujer reveló que su mayor sueño era conocer a la joven cantante y prepararle un delicioso mole con pollo, una receta tradicional de su tierra natal, Oaxaca.

Así fue el encuentro de Lucerito Mijares y su fan para comer mole

Teté llegó al estudio de Juego de Voces con una olla de mole, cuidadosamente preparado para su ídola, Lucerito Mijares. El aroma del platillo llenó el ambiente, creando una atmósfera cálida y acogedora. Lucerito no se esperaba la sorpresa y se emocionó mucho, por lo que recibió a Teté con un gran abrazo.

La señora aseguró que le encantaría prepararle ese mole a Lucerito el día de su boda e incluso está dispuesta a enseñarle a prepararlo para que pueda mantener viva la tradición.

Lucerito Mijares y 'Tete' Imagen TelevisaUnivision

Lucerito Mijares se conmovió con la visita de Teté

Para Lucerito, este encuentro fue completamente inesperado y la llenó de alegría. La joven cantante expresó que jamás había probado un mole tan rico y que el gesto de Teté la conmovió mucho.

Lucerito agradeció a la señora por su dedicación y por compartir con ella ese momento. Definitivamente, el amoroso gesto de la mujer dejó una huella en el corazón de Lucerito y en el de todos los que tuvieron la oportunidad de presenciar este instante tan especial.

Lucerito Mijares y 'Tete' Imagen TelevisaUnivision

¿Cómo se prepara el mole que una fan le llevó a Lucerito en Juego de Voces?

El mole de Oaxaca es uno de los platillos más emblemáticos y tradicionales de la gastronomía mexicana. Este mole se caracteriza por su complejidad de sabores, resultado de una cuidadosa combinación de chiles, especias, chocolate y otros ingredientes que se tuestan y muelen para crear una salsa concentrada y aromática.

Sin duda, la visita de Tete se convirtió en uno de los momentos más destacados del capítulo 6 de la segunda temporada de Juego de Voces, mostrando la capacidad de la música y la gastronomía para unir a las personas y crear recuerdos inolvidables. Además, este encuentro entre Lucerito y Tete es un ejemplo de cómo los sueños pueden hacerse realidad.

¿Qué más sucedió en el capítulo 6 de Juego de Voces 2025?

El capítulo 6 de Juego de Voces trajo este y otros grandes momentos que los artistas y el público siempre recordarán. Como los duetos entre los artistas y las bandas invitadas, que lograron poner a todos a bailar y disfrutar de la música.