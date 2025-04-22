Los mejores momentos del capítulo 6: caídas, regalos de los fans, orquesta sinfónica y más

El sexto capítulo de Juego de Voces, titulado 'Orquesta y éxitos juntos', llegó cargado de nostalgia, una orquesta en vivo y muchos éxitos entrañables interpretados por Lucero, Yuri, Emmanuel, Mijares, Yahir, Lucerito, Alexander Acha y María León.

Aquí te contamos los momentos más importantes del sexto show, que dejaron al público sin aliento.

Duelo de Cumbia: Yuri vs Alexander Acha

La noche arrancó con ritmo y sabor en el Duelo de Cumbia. Yuri, representando al equipo Las Leyendas, se lució al interpretar 'La pollera colorá' junto a La Sonora Santanera, que está celebrando su 70 aniversario.

Juego de Voces 2025: Yuri con La Sonora Santanera Imagen TelevisaUnivision

Por su parte Alexander Acha, del equipo Las Estrellas, respondió acompañado de Los Socios del Ritmo y cantaron el tema 'Llorar'.

La conexión entre el cantante y la banda fue innegable, mientras que la veracruzana contagió con su ritmo a la audiencia, con lo que nos dejó una actuación inolvidable. Al terminar el duelo, el público votó y esta vez Las Estrellas se llevaron el triunfo.

Fan de Lucerito cumple su sueño: cocinarle un rico mole

Uno de los momentos más tiernos del capítulo 6 fue cuando Teté, una gran fan de Lucerito Mijares, tuvo la oportunidad de conocerla y prepararle su especialidad: mole oaxaqueño.

La imagen de Lucerito probando el platillo casero se convirtió en uno de los instantes más entrañables del programa.

Juego de Voces 2025: Lucerito comió mole con su fan Teté Imagen TelevisaUnivision

Duelo de Honor: Yahir vs Mijares

Uno de los enfrentamientos más esperados fue el Duelo de Honor entre Yahir y Mijares, el cual tendría un divertido castigo para el perdedor: cantar 'El apagón', pero usando peluca y bailando la coreografía completa de Yuri, esto para el próximo show.

Juego de Voces 2025: Yahir con La Arrolladora Banda El Limón Imagen TelevisaUnivision

Yahir interpretó 'El final de nuestra historia' con La Arrolladora Banda El Limón; mientras que Mijares puso a todos a bailar con 'September' de Earth, Wind & Fire, junto al cantante brasileño Daniel Boaventura.

Juego de Voces 2025: Mijares con Daniel Boaventura y Lucerito Imagen TelevisaUnivision

Curiosamente, esta vez no fue el público quien eligió al ganador, ¡fue el corazón de Yuri! Un médico le colocó un pulsómetro en el dedo a la cantante para medir su frecuencia cardiaca y saber con cuál de los dos performance sus latidos eran más rápidos.

El resultado fue un empate, pues ambas interpretaciones aceleraron su corazón por igual y se declaró que los dos cantantes perdieron, por lo que tendrán que cumplir el castigo en el próximo programa.

La caída de Mijares y Yuri nos dejó risas y más risas

Uno de los momentos más divertidos del show 6 de Juego de Voces: El reto está cantado lo protagonizaron Mijares y Yuri. El cantante, quien se lleva bastante bien con 'La güera', estaba jugando en su lugar y sufrió una leve caída cuando perdió el equilibrio en su silla. Pero antes de caer, alcanzó a sujetar el brazo de Yuri y ambos terminaron en el suelo.

Sus compañeros se preocuparon por ellos, pero al ver que estaban sanos y salvos las risas no faltaron. Tanto Las Leyendas como Las Estrellas celebraron la broma.

Duelo de Capitanas en un hermoso reto sinfónico en Juego de Voces2025

Con el acompañamiento de una gran orquesta sinfónica, Yuri y Lucerito Mijares se enfrentaron en un reto vocal memorable.

La veracruzana interpretó uno de los temas que consolidó su carrera hace varias décadas: 'Es ella más que yo'. Por su parte, Lucerito cantó 'El privilegio de amar', tema que lanzaron sus padres en 1998.

Aunque ambas cantantes lo hicieron increíble, Yuri se coronó como ganadora del duelo y le sumó un punto más al equipo Las Leyendas.

Lucero vs Alexander Acha nos dejaron con la piel 'chinita' en el Duelo de Capitanes

En este despliegue de talento Lucero cantó 'Electricidad', y Alexander eligió su éxito 'Te Amo'. Aunque el duelo estuvo muy reñido, Alexander obtuvo más votos y el punto se lo llevó el equipo Las Estrellas.

Un emotivo 'Baúl de los Recuerdos' para María León

El programa tomó un giro nostálgico con María León, quien recordó el momento en que eligió la música por encima del amor. Además, recibió una carta sorpresa de parte de sus padres, a quienes vio en un cariñoso video.

Para aumentar más la emoción, después se reveló que sus papás estaban entre el público. También su hermana Cris León apareció en el foro para cantar juntas 'El tiempo de ti', con lo cual presenciamos uno de los momentos más conmovedores de la noche.

Juego de Voces 2025: María León cantando con su hermana Chris Imagen TelevisaUnivision

El último duelo del capítulo 6 de Juego de Voces: Yahir vs Emmanuel

En el último duelo de la noche, Yahir presentó 'Alucinado', el cual fue su primer sencillo antes de lanzar su álbum debut en 2003. Emmanuel, por su parte, interpretó su éxito 'El Rey Azul', con su característico estilo y sus pasos de baile que lo han hecho famoso.

Las Leyendas ganaron nuevamente, sumando puntos claves para el marcador general.

¡Feliz cumpleaños a Emmanuel!

Antes de ver el contador final y despedirse de la emisión, los integrantes de ambos equipos y la producción del programa celebraron el cumpleaños del querido Emmanuel con un bello pastel.

Su hijo, Alexander Acha, le dedicó unas emotivas palabras para transmitir todo el amor y admiración que siente por él, cerrando con broche de oro la velada. Por su parte, Emmanuel agradeció a Dios por todas las bendiciones en su vida.

Juego de Voces 2025: Las Leyendas y Las Estrellas celebraron el cumpleaños de Emmanuel Imagen TelevisaUnivision

¿Quién ganó el capítulo 6 de Juego de Voces: El reto está cantado



El marcador del capítulo 6 fue:

- Las Estrellas: 5 puntos

- Las Leyendas: 6 puntos.

Sin embargo, en el marcador global las cosas son diferentes:

- Las Estrellas: 33 puntos totales

- Las Leyendas: 32 puntos totales

¡Las Estrellas siguen liderando la competencia!