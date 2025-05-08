¿Cómo va el marcador de Juego de Voces? Las Estrellas toman la delantera tras el octavo capítulo

Video Lucero y Lucerito en llanto total al protagonizar el momento más amoroso de madre e hija

En cada episodio de Juego de Voces, los integrantes de los equipos Las Leyendas y Las Estrellas se enfrentan a distintos desafíos, donde la audiencia elige al ganador, quien recibe un disco que contiene puntos que se suman al marcador general. Te contamos qué grupo acumuló más puntos en este octavo capítulo y cómo va la tabla global.

Las Estrellas demostraron su talento en los retos de Juegos de Voces 2025

La noche comenzó con Yahir liderando a Las Estrellas y Mijares a Las Leyendas. El primer reto fue el 'Duelo Pop', donde Lucerito Mijares y Emmanuel compitieron intensamente. La joven cantante interpretó 'Vive' junto a Kabah, mientras Emmanuel cantó 'Ella' con la invitada Paty Cantú. Finalmente, Las Estrellas se alzaron con el triunfo.

En el 'Duelo Regional', Alexander Acha cantó 'El Envidioso' con Los Dos Carnales y Yuri interpretó 'El Circo' con El Fantasma, un reconocido exponente del género. El resultado favoreció ampliamente a Las Estrellas.

Las Leyendas solo ganaron uno de los retos del capítulo 8

Durante la competencia de baile y canto entre Yuri y María León, la integrante de Las Leyendas compartió escenario con el Ballet Guadalajara de Noche interpretando 'La Bamba', mientras su rival presentó 'Cielo' junto a Benny Ibarra. Aunque ambas brillaron, el ritmo tradicional de 'La Güera' conquistó al público.

Luego, la Pantalla de la Suerte determinó que el reto sería 'La Misma Canción'. Por Las Leyendas, Emmanuel y Mijares interpretaron 'No voy en tren' de Charly García; mientras que Yahir y Alexander hicieron lo propio por Las Estrellas, logrando el triunfo.

Las Estrellas salieron victoriosas con 7 puntos y rebasaron a Las Leyendas en el marcador general

En el 'Duelo de Rock & Roll', Alex Lora fue el artista invitado. Cantó por separado con Mijares 'A.D.O' y con Yahir 'Triste Canción', sumando otro disco para Las Estrellas.

Al cierre del programa, el conteo reveló que Las Estrellas sumaron 7 puntos y Las Leyendas solo uno, dejando el marcador en Estrellas 44 y Leyendas 41, lo cual significa que la semifinal de Juego de Voces será un duelo aún más emocionante.