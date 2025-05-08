TV SHOWS
TV SHOWS
Juego de Voces 2025

¿Cómo va el marcador de Juego de Voces? Las Estrellas toman la delantera tras el octavo capítulo

El episodio 8 de Juego de Voces fue uno de los más reñidos del show, pues tanto Leyendas como Estrellas acumularon una gran cantidad de puntos, pero ¿qué equipo va ganando en realildad? Conoce cómo terminó el marcador.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de Juego de Voces todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Lucero y Lucerito en llanto total al protagonizar el momento más amoroso de madre e hija

En cada episodio de Juego de Voces, los integrantes de los equipos Las Leyendas y Las Estrellas se enfrentan a distintos desafíos, donde la audiencia elige al ganador, quien recibe un disco que contiene puntos que se suman al marcador general. Te contamos qué grupo acumuló más puntos en este octavo capítulo y cómo va la tabla global.

Las Estrellas demostraron su talento en los retos de Juegos de Voces 2025

PUBLICIDAD

La noche comenzó con Yahir liderando a Las Estrellas y Mijares a Las Leyendas. El primer reto fue el 'Duelo Pop', donde Lucerito Mijares y Emmanuel compitieron intensamente. La joven cantante interpretó 'Vive' junto a Kabah, mientras Emmanuel cantó 'Ella' con la invitada Paty Cantú. Finalmente, Las Estrellas se alzaron con el triunfo.

Imagen TelevisaUnivision

Más sobre Juego de Voces 2025

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces


En el 'Duelo Regional', Alexander Acha cantó 'El Envidioso' con Los Dos Carnales y Yuri interpretó 'El Circo' con El Fantasma, un reconocido exponente del género. El resultado favoreció ampliamente a Las Estrellas.

Las Leyendas solo ganaron uno de los retos del capítulo 8

Durante la competencia de baile y canto entre Yuri y María León, la integrante de Las Leyendas compartió escenario con el Ballet Guadalajara de Noche interpretando 'La Bamba', mientras su rival presentó 'Cielo' junto a Benny Ibarra. Aunque ambas brillaron, el ritmo tradicional de 'La Güera' conquistó al público.

Imagen TelevisaUnivision


Luego, la Pantalla de la Suerte determinó que el reto sería 'La Misma Canción'. Por Las Leyendas, Emmanuel y Mijares interpretaron 'No voy en tren' de Charly García; mientras que Yahir y Alexander hicieron lo propio por Las Estrellas, logrando el triunfo.

Las Estrellas salieron victoriosas con 7 puntos y rebasaron a Las Leyendas en el marcador general

En el 'Duelo de Rock & Roll', Alex Lora fue el artista invitado. Cantó por separado con Mijares 'A.D.O' y con Yahir 'Triste Canción', sumando otro disco para Las Estrellas.

Imagen TelevisaUnivision


Al cierre del programa, el conteo reveló que Las Estrellas sumaron 7 puntos y Las Leyendas solo uno, dejando el marcador en Estrellas 44 y Leyendas 41, lo cual significa que la semifinal de Juego de Voces será un duelo aún más emocionante.

JDV 2025
JDV 2025
Imagen TelevisaUnivision
Relacionados:
Juego de Voces 2025Juego de VocesLucero MijaresYuriLuceroManuel MijaresEmmanuelYahir Othón ParraMaría LeónAlexander Acha