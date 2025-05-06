Juego de voces: ¿Qué es la enfermedad de Lyme que le diagnosticaron a la esposa de Alexander Acha?

Video Alexander Acha presume a su familia en Juego de Voces 2025

El programa 8 de Juego de Voces estuvo lleno de sorpresas y momentos emotivos, y uno de ellos fue protagonizado por Alexander Acha y su familia.

Acompañado de su esposa María Rojo de la Vega, y de sus tres hijos, el cantante contó lo que ellos vivieron cuando María fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme.

Juego de Voces: Así contó Alexander Acha la experiencia de su esposa con la enfermedad de Lyme

El show 8 de Juego de Voces fue testigo de un conmovedor momento entre Alexander Acha y su esposa María Rojo de la Vega.

El intérprete de ‘Te amo’ contó que en el 2016, cuando ellos ya tenían un hijo, recibieron dos noticias que les cambiaron la vida. La primera, que estaban “embarazados” una vez más, y la segunda, que María había salido positiva a la enfermedad de Lyme.

Esta enfermedad provocó que María viviera angustia, migrañas y dolores. Por si fuera poco, también se enteraron que ya no podrían tener más hijos.

Sin embargo, Alexander contó que gracias a un milagro de San André Bessette cambió todo. Luego de rezarle al santo, el cantante se enteró por medio de un amigo que había una doctora en Italia que curaba el la enfermedad de María, algo que ellos pensaban que era imposible.

La doctora le mandó a María un tratamiento, y les dijo que en seis meses sus exámenes saldrían negativos y que María estaría curada. Así sucedió, y no solo eso, sino que después de unos años vivieron otro milagro, pues a pesar de los diagnósticos, María volvió a quedar embarazada.

Alexander Acha y su esposa, María Rojo de la Vega Imagen Mezcalent

¿Qué es la enfermedad de Lyme con la que fue diagnosticada la esposa de Alexander Acha?

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se transmite mayoritariamente a través de la picadura de una garrapata infectada.

Cualquier persona puede ser picada por estos animales, pero tienen mayor riesgo aquellas que pasan mucho tiempo al aire libre, como campistas, excursionistas, o personas que trabajan con jardines o áreas leñosas.

En la mayoría de los casos, la garrapata debe estar adherida durante 36 a 48 horas antes de que se pueda transmitir la enfermedad de Lyme.

Algunos de sus síntomas iniciales son sarpullido en la piel, fiebre, fatiga, y dolor de cabeza. Estos pueden tardar entre 3 a 30 días en aparecer.

¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad de Lyme que tuvo la esposa de Alexander Acha?

Si la enfermedad de Lyme no se trata, puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, con síntomas más intensos como dolores de cabeza severos, parálisis facial, artritis, episodios de mareos o palpitaciones del corazón.

Para diagnosticar la enfermedad de Lyme, un profesional de la salud debe valorar los síntomas del paciente, así como la probabilidad de que haya estado expuesto a garrapatas, y/o los resultados de una prueba de laboratorio.

Esta enfermedad se trata con antibióticos. Si se trata adecuadamente en sus primeras etapas, quienes tienen este padecimiento generalmente se recuperan rápida y completamente.

Sin embargo, después del tratamiento algunos pacientes pueden seguir presentando síntomas, lo que se conoce como el síndrome posterior a la enfermedad de Lyme. No existe un tratamiento comprobado para esta afección y no hay muchas investigaciones científicas al respecto.