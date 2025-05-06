TV SHOWS
Juego de Voces: ¿En qué película salió Mijares con su 'tanga roja'? Fue un gran momento del capítulo 8

Uno de los momentos más divertidos del capítulo 8 de Juego de Voces 2025 fue cuando mostraron una imagen de Mijares usando un pequeño traje de baño rojo. Descubre en qué película apareció con esta prenda ¡acompañado de Lucero!

Univision Fallback Image
Por:
Berenice Güemes.
Video Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 8 - Lucero y Lucerito nos hacen llorar

El capítulo 8 de Juego de Voces nos otorgó momentos muy emotivos, como la canción que Lucero le dedicó a Lucerito, o cuando Alexander Acha subió al escenario y cantó en compañía de su familia.

Pero también tuvimos instantes muy divertidos, en especial cuando Yahir mostró una imagen de Mijares más joven usando un pequeño traje de baño ¡que más bien parecía una tanga roja!

El momento se hizo viral y la gente se pregunta en qué película usó esta sensual prenda y por qué Lucero también aparecía en la imagen.

¿En qué película Mijares usó la tanga roja que vimos en el capítulo 8 de Juego de Voces?

Corría el año 1988 cuando el público fue testigo de una de las películas más emblemáticas del cine mexicano: 'Escápate conmigo', una comedia musical juvenil protagonizada por Lucero y Manuel Mijares.

En ese entonces, ellos no solo compartían escena, también una creciente química que más tarde los convertiría en una de las parejas más queridas del espectáculo.

Poster película `Escápate Conmigo´- Televicine, S.A. de C.V.
Poster película `Escápate Conmigo´- Televicine, S.A. de C.V.
Imagen Televicine

Pero más allá de las canciones pegajosas, la historia ligera y el carisma de sus protagonistas, en la película 'Escápate conmigo' hay una escena que ha trascendido en el imaginario colectivo: la secuencia junto a la alberca donde Mijares aparece en un traje de baño rojo (una especie de tanga que, comparada con la moda actual, sorprende por lo ajustado).

En la escena, Lucero y Mijares comparten un momento cómico-romántico, con él luciendo un bañador que apenas deja algo a la imaginación y ella viéndose divina con su traje de baño en blanco y negro.

Escena de ´Escápate Conmigo´ - Televicine S.A de C.V.
Escena de ´Escápate Conmigo´ - Televicine S.A de C.V.
Imagen Televicine, S.A. de C.V.


Aunque en su momento pasó como una secuencia más dentro de la trama veraniega, con los años se ha convertido en una escena de culto. Tanto así, que en el episodio 8 ese momento fue traído de vuelta en plena transmisión.

Al mostrar la escena, el foro estalló en risas y aplausos, e incluso el público comenzó a vitorear al unísono: “¡Tanga roja! ¡Tanga roja!”, entre bromas y ovaciones que contagiaron a los integrantes de Las Estrellas y Las Leyendas.

Escena ´Escápate Conmigo´ - Juego de Voces 2025
Escena ´Escápate Conmigo´ - Juego de Voces 2025
Imagen TelevisaUnivision


Lo que en los ochenta era considerado atrevido pero divertido, hoy causa ternura, nostalgia y mucha risa entre quienes redescubren la película 'Escápate conmigo' en plataformas digitales.

'Escápate conmigo' no solo marcó una etapa dorada del cine mexicano, también dejó para la posteridad una imagen que, aunque breve, se volvió inmortal: la de Mijares y su inolvidable bañador rojo, símbolo de una época donde la inocencia y la picardía coexistían con total naturalidad en la pantalla grande… y ahora también en el escenario de Juego de Voces.

