Concierto de Lucero y Mijares en CDMX: fecha y detalles revelados en Juego de Voces

Video Todas las veces que Mijares estalló de celos por culpa de Lucerito y Yahir | Juego de Voces

En el sexto capítulo de Juego de Voces, los artistas interpretaron sus canciones acompañados por una orquesta sinfónica en vivo, lo que brindó un toque especial al programa y cautivó a la audiencia desde el primer instante.

Lucero y Alexander Acha se enfrentan en un duelo de éxitos en el capítulo 6 de Juego de Voces

Uno de los momentos más intensos fue presenciar a los integrantes de Las Leyendas y Las Estrellas enfrentarse individualmente al cantar algunos de sus temas más representativos. En determinado momento, Lucero y Alexander Acha fueron seleccionados para participar en esta dinámica.

‘La novia de América’ cantó 'Electricidad', mientras que Acha presentó 'Te amo'. Finalmente, el equipo de Las Estrellas se llevó la victoria por decisión del público.

Antes de avanzar al siguiente enfrentamiento, la presentadora del programa, Angélica Vale, pidió a los participantes de Las Leyendas que dejaran de discutir, fomentaran la armonía y conservaran la amistad, ya que había notado algunas tensiones desde el arranque.

Angélica Vale revela próximo concierto del equipo de Las Leyendas: ¿cuándo y dónde se presentarán?

Acto seguido, la también comediante anunció inesperadamente que Lucero, Manuel Mijares, Emmanuel y Yuri ofrecerán un espectáculo conjunto en el Palacio de los Deportes, lo que generó gran entusiasmo.

Aunque no se revelaron más detalles, la plataforma oficial de Ticketmaster confirmó que el concierto titulado 'Entre Amigos' se celebrará el 20 de junio en el Palacio de los Deportes y que las entradas ya están disponibles.

Por el momento, no se ha informado si Las Leyendas planean abrir otra función en el mismo lugar o realizar una gira por otras ciudades del país.

Manuel Mijares, Lucero, Emmanuel y Yuri

mostraron cómo será su concierto 'Entre amigos'

Como adelanto de lo que se vivirá en esa velada, los cuatro artistas compartieron escenario con Pancho Barraza, uno de los invitados del episodio 7, para interpretar su reconocido tema 'Pero La Recuerdo', hecho que representó un sueño cumplido para él debido a la profunda admiración que les tiene.