Emmanuel celebró su cumpleaños en Juego de Voces 2025: ¿Qué edad tiene el cantante?

En el escenario de Juego de Voces se encendieron velitas y sonaron 'Las mañanitas'. El capítulo 6 de la competencia entre Las Leyendas y Las Estrellas fue doblemente especial para Emmanuel. Además de su triunfante presentación de ‘El rey azul’, el cantante festejó su cumpleaños en el foro.

Emmanuel celebró su cumpleaños en Juego de Voces 2025

Cuando terminaron los duelos entre los equipos, Angélica Vale anunció que era “un día muy especial”, pues era el cumpleaños de “un grande, una leyenda que amamos”.

Alexander Acha apareció entonces con un pastel en las manos y acompañado de músicos que tocaban ‘Las mañanitas’.

Emmanuel celebró su cumpleaños en el set de Juego de Voces 2025. Imagen TelevisaUnivision.



El hijo de Emmanuel lo felicitó por su cumpleaños y le dedicó unas hermoas palabras: "Es una bendición tu existencia en nuestra vida, todo tu amor, tu cariño, tu ejemplo. Todos te queremos, tus amigos te quieren, el público te quiere, tu familia te quiere".

El integrante de las ‘Leyendas’ agradeció el gesto al decir: “Me faltan brazos para abrazarlos a todos ustedes, pero me sobra corazón para tenerlos dentro de mí”.

¿Cuántos años tiene el cantante Emmanuel?

El intérprete de ‘La chica de humo’ nació el 16 de abril de 1955 en la capital de México, por lo que actualmente tiene 70 años.

Su carrera inició en 1976, si bien su popularidad estalló en la década de los 80.

El cantante Emmanuel en Juego de Voces 2025 Imagen TelevisaUnivision.