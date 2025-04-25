TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces 2025

Emmanuel celebró su cumpleaños en Juego de Voces 2025: ¿Qué edad tiene el cantante?

En el capítulo 6 de Juego de Voces se vivió un momento muy especial, pues Emmanuel festejó un año más de vida junto a sus compañeros y de la mano de su hijo.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de 'Juego de voces' todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 6 - Duelos sinfónicos

En el escenario de Juego de Voces se encendieron velitas y sonaron 'Las mañanitas'. El capítulo 6 de la competencia entre Las Leyendas y Las Estrellas fue doblemente especial para Emmanuel. Además de su triunfante presentación de ‘El rey azul’, el cantante festejó su cumpleaños en el foro.

Emmanuel celebró su cumpleaños en Juego de Voces 2025

PUBLICIDAD

Cuando terminaron los duelos entre los equipos, Angélica Vale anunció que era “un día muy especial”, pues era el cumpleaños de “un grande, una leyenda que amamos”.

Alexander Acha apareció entonces con un pastel en las manos y acompañado de músicos que tocaban ‘Las mañanitas’.

Emmanuel celebró su cumpleaños en el set de Juego de Voces 2025.
Emmanuel celebró su cumpleaños en el set de Juego de Voces 2025.
Imagen TelevisaUnivision.

Más sobre Juego de Voces 2025

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces


El hijo de Emmanuel lo felicitó por su cumpleaños y le dedicó unas hermoas palabras: "Es una bendición tu existencia en nuestra vida, todo tu amor, tu cariño, tu ejemplo. Todos te queremos, tus amigos te quieren, el público te quiere, tu familia te quiere".

El integrante de las ‘Leyendas’ agradeció el gesto al decir: “Me faltan brazos para abrazarlos a todos ustedes, pero me sobra corazón para tenerlos dentro de mí”.

Emmanuel celebró su cumpleaños en el set de Juego de Voces 2025.
Emmanuel celebró su cumpleaños en el set de Juego de Voces 2025.
Imagen TelevisaUnivision.

¿Cuántos años tiene el cantante Emmanuel?

El intérprete de ‘La chica de humo’ nació el 16 de abril de 1955 en la capital de México, por lo que actualmente tiene 70 años.

Su carrera inició en 1976, si bien su popularidad estalló en la década de los 80.

El cantante Emmanuel en Juego de Voces 2025
El cantante Emmanuel en Juego de Voces 2025
Imagen TelevisaUnivision.


Emmanuel cuenta con una trayectoria de más de 40 años, en la que ha posicionado títulos como ‘La chica de humo’, ‘Insoportablemente bella’, ‘Quiero dormir cansado’ y más como clásicos de la música latinoamericana.

Relacionados:
Juego de Voces 2025Juego de VocesEmmanuelAlexander Acha

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX