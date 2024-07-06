Golpe de Suerte vuelve este lunes a Univision: Eva apareció para dañar el amor de Nacho y Lupita

Este lunes 8 de julio a las 8P/ 7C Golpe de Suerte regresa por Univision. Protagonizada por Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva, la telenovela vuelve con las intrigas que el personaje de Marjorie de Sousa ha comenzado a tejer. Recorre a continuación lo sucedido en los capítulos más recientes.

Los pleitos constantes de Nacho y Lupita en Golpe de Suerte



Como un matrimonio sólido afianzado con el paso de los años, Nacho y Lupita vieron su vida cambiar con el millonario premio que ganaron. Gracias a la fortuna que obtuvieron, él cumplió uno de sus más anhelados sueños y pudo comprarse al Teporingos Neza, el equipo de fútbol de sus amores.



Desde ese día, la pareja comenzaría a enfrentar un sinfín de problemas que con la aparición de Facundo Grandinetti (Horacio Pancheri) se agravarían. Ella está segura de que su marido ha cambiado por culpa del dinero y él le ha reprochado por sus constantes críticas.

Además, la sorpresiva llegada de Eva llenó de celos a Lupita al ver a su marido acompañado de la periodista.

La aparición de Eva Montana en Golpe de Suerte



Emocionado por una entrevista que ofrecería, Nacho se quedó sin palabras al conocer a Eva Montana (Marjorie de Sousa), la periodista que hablaría con él. Luego de su plática, ella aseguró sentirse fascinada con su historia y le pidió volver a verse.



Con el paso del tiempo poco a poco fue ganándose la confianza del millonario sin revelar las oscuras intenciones que guarda. En cada encuentro ella no desaprovecha oportunidades para tratar de seducirlo, provocando el nerviosismo del directivo del Teporingos Neza.

¿Nacho podrá resistirse a los encantos de Eva? ¿Lupita le pondrá un alto definitivo para alejarla de su marido?

El fraude de Dante y Constanza a Brenda en Golpe de Suerte



Desde que Brenda (Daniela Martínez) y su hermano se convirtieron en ganadores de un cuantioso premio, la ambición los hizo objetivo de Dante Ferrer (Sergio Sendel), quien le ordenó a su sobrino Alan (Carlos Said) que conquistara el amor de la joven.

Sin embargo, el engaño sería descubierto y la joven caería en una nueva trampa. Convencida de que su madrastra y el propio asesor financiero la ayudarían a cobrar su dinero ante la imposibilidad de que ella lo hiciera por ser menor de edad, les entregó su boleto ganador.

Alertada sobre la estafa de la que sería víctima, Brenda no pudo hacer nada para detener a Dante y Constanza, quienes le arrebataron todos sus millones. No obstante, ella se juró que nada la detendría para recuperar lo que le pertenece.

El amor sin freno de Miranda y Tadeo en Golpe de Suerte



Luego de haberse robado un premio millonario, el arrepentimiento se apoderó de Tadeo y se acercó a Miranda para devolverle parte del dinero sin confesarle la fechoría que había hecho. Aunque desde la primera vez que se vieron el amor ya los había atrapado, la convivencia fortaleció ese sentimiento.



Ese amor inesperado llevó a Tadeo a romper su relación con Roxana, quien no soportaba la presencia de la trabajadora social. Sin poder ocultar más la verdad, él le reveló que Miranda era la mujer que amaba.

¿Qué hará Roxana? ¿Se dará por vencida y se atreverá a contarle a Miranda que él se robó su dinero?