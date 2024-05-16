TV SHOWS
TV SHOWS
golpe de suerte
Eduardo Yáñez

Golpe de Suerte: Mayrín Villanueva da vida a Lupita, un ejemplo de amor y determinación

Entre el elenco destaca la presencia protagónica de Mayrín Villanueva, quien da vida a Lupita Flores, una mujer con una mezcla de encanto y determinación. Golpe de Suerte llega a Univision este 28 de mayo a las 8 P/ 7C.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Gople de Suerte - Trailer

Este 28 de mayo a las 8P / 7C, los televidentes se podrán sumergir en la trama de Golpe de Suerte, la última novela del fallecido productor Nicandro Díaz.

Con un elenco estelar encabezado por actores de renombre como Eduardo Yáñez, Mayrín Villanueva, Eva Cedeño, Sergio Sendel y Marjorie de Sousa, esta historia llevará a los espectadores a un viaje lleno de situaciones cómicas y llenas de drama.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la trama de Golpe de Suerte?

Más sobre Golpe de Suerte

Golpe de Suerte: un premio está por cambiar la vida de Nacho y muchas más, así fue el estreno de la novela
3 mins

Golpe de Suerte: un premio está por cambiar la vida de Nacho y muchas más, así fue el estreno de la novela

Golpe de Suerte
Eduardo Yañez regresa a las novelas de Univision con Golpe de Suerte
0:30

Eduardo Yañez regresa a las novelas de Univision con Golpe de Suerte

Golpe de Suerte
Los amores de Golpe de Suerte ¿resistirán las pruebas de la fortuna?
0:30

Los amores de Golpe de Suerte ¿resistirán las pruebas de la fortuna?

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte: Conoce a los personajes de esta divertida telenovela protagonizada por Eduardo Yañez y Mayrín Villanueva
5 mins

Golpe de Suerte: Conoce a los personajes de esta divertida telenovela protagonizada por Eduardo Yañez y Mayrín Villanueva

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte: Sergio Sendel interpreta a Dante Ferrer, un perverso asesor financiero
2 mins

Golpe de Suerte: Sergio Sendel interpreta a Dante Ferrer, un perverso asesor financiero

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte: Marjorie de Sousa interpreta a la ambiciosa y manipuladora Eva Montana
2 mins

Golpe de Suerte: Marjorie de Sousa interpreta a la ambiciosa y manipuladora Eva Montana

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte: Horacio Pancheri da vida a Facundo, un magnético jugador de futbol
2 mins

Golpe de Suerte: Horacio Pancheri da vida a Facundo, un magnético jugador de futbol

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte: Eduardo Yañez da vida a Nacho, un ejemplo de lealtad y pasión
2 mins

Golpe de Suerte: Eduardo Yañez da vida a Nacho, un ejemplo de lealtad y pasión

Golpe de Suerte
Golpe de Suerte, la última producción de Nicandro Díaz, se estrena por Univision
2 mins

Golpe de Suerte, la última producción de Nicandro Díaz, se estrena por Univision

Golpe de Suerte
Gople de Suerte - Trailer
0:30

Gople de Suerte - Trailer

Golpe de Suerte

La trama cuenta la historia de tres familias, cuyas vidas cambian radicalmente tras ganar un sorteo de lotería. Su destino se verá afectado por la repentina llegada de la inesperada fortuna y los efectos que está causará en sus vidas.

Mayrín Villanueva es Guadalupe en Golpe de Suerte

Mayrín Villanueva es Guadalupe en Golpe de Suerte.
Mayrín Villanueva es Guadalupe en Golpe de Suerte.
Imagen MCP


Entre el elenco destaca la presencia protagónica de Mayrín Villanueva, quien da vida a Lupita Flores, una mujer con una mezcla de encanto y determinación.

Guadalupe es una madre amorosa y trabajadora, siempre dispuesta a sacrificar todo por el bienestar de su familia.

Proveniente de provincia, Guadalupe es hija única y de madre viuda. El destino la lleva a encontrar el amor en Nacho (Eduardo Yañez), con quien comparte una vida marcada por el esfuerzo y la esperanza.

Franca y de convicciones sólidas, Guadalupe se dedica a coser para contribuir con los gastos del hogar.

Aunque sus sueños de una carrera universitaria quedaron en pausa, su dedicación a su familia y su amor por Nacho le otorgan una fuerza inquebrantable en medio de las adversidades que enfrentan tras ganar la lotería.

Su personaje promete cautivar a la audiencia con su autenticidad y su valentía para enfrentar los desafíos que les depara el destino.

Relacionados:
Eduardo YáñezMayrín VillanuevaSergio Sendel

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD