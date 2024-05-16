Golpe de Suerte: Mayrín Villanueva da vida a Lupita, un ejemplo de amor y determinación

Este 28 de mayo a las 8P / 7C, los televidentes se podrán sumergir en la trama de Golpe de Suerte, la última novela del fallecido productor Nicandro Díaz.

Con un elenco estelar encabezado por actores de renombre como Eduardo Yáñez, Mayrín Villanueva, Eva Cedeño, Sergio Sendel y Marjorie de Sousa, esta historia llevará a los espectadores a un viaje lleno de situaciones cómicas y llenas de drama.

¿Cuál es la trama de Golpe de Suerte?

La trama cuenta la historia de tres familias, cuyas vidas cambian radicalmente tras ganar un sorteo de lotería. Su destino se verá afectado por la repentina llegada de la inesperada fortuna y los efectos que está causará en sus vidas.

Mayrín Villanueva es Guadalupe en Golpe de Suerte

Mayrín Villanueva es Guadalupe en Golpe de Suerte



Entre el elenco destaca la presencia protagónica de Mayrín Villanueva, quien da vida a Lupita Flores, una mujer con una mezcla de encanto y determinación.

Guadalupe es una madre amorosa y trabajadora, siempre dispuesta a sacrificar todo por el bienestar de su familia.

Proveniente de provincia, Guadalupe es hija única y de madre viuda. El destino la lleva a encontrar el amor en Nacho (Eduardo Yañez), con quien comparte una vida marcada por el esfuerzo y la esperanza.

Franca y de convicciones sólidas, Guadalupe se dedica a coser para contribuir con los gastos del hogar.

Aunque sus sueños de una carrera universitaria quedaron en pausa, su dedicación a su familia y su amor por Nacho le otorgan una fuerza inquebrantable en medio de las adversidades que enfrentan tras ganar la lotería.