golpe de suerte
Eduardo Yáñez

Golpe de Suerte: Eduardo Yañez da vida a Nacho, un ejemplo de lealtad y pasión

Eduardo Yañez interpreta a Nacho un humilde empleado de tienda que gana una suma considerable en el Melate, y decide invertir en el equipo de fútbol que tanto admira y ama.El estreno de la telenovela Golpe de Suerte llega a Univision este 28 de mayo a las 8 P/ 7C. ¡No te la pierdas!

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Gople de Suerte - Trailer

Golpe de Suerte, la última novela de Nicandro Díaz llegará a la pantalla de Univision este 28 de mayo a las 8 P/ 7C. El melodrama está protagonizado por Eduardo Yañez y Mayrín Villanueva.

El elenco de esta producción cuenta con las participaciones de Marjorie de Sousa, Sergio Sendel y Horacio Pancheri en los papeles antagónicos.

De qué trata Golpe de Suerte, la última telenovela de Nicandro Díaz

La telenovela, que ocupará el prime time de Univision, se centra en la historia de tres familias mexicanas cuya vida se ve trastocada gracias a un giro inesperado del destino que los hace ganar un premio millonario de la Lotería Nacional.

Este dinero significará una puerta que cambiará sus vidas para siempre, sin embargo, no todo será miel sobre hojuelas pues tendrán que enfrentarse al verdadero significado de la fortuna, que a veces puede ser un arma de doble filo y puede poner los más duros obstáculos.

Eduardo Yañez interpreta a Nacho, hombre apasionado del futbol

Eduardo Yañez es Nacho en Golpe de Suerte.
Eduardo Yañez es Nacho en Golpe de Suerte.
Imagen MCP


Eduardo Yañez le dará vida a Nacho, el pilar de la familia Pérez. Su familia está compuesta por Lupita ( Mayrín Villanueva), Wendy ( Tania Nicole) y Rony ( Marcelo Barceló).

Nacho, oriundo del municipio de Nezahualcóyotl, irradia un encanto natural que contagia a todos a su alrededor. Con una personalidad jovial y entusiasta, es conocido por su simpatía y lealtad inquebrantable hacia sus amigos y seres queridos.

Como empleado de una tienda local, muestra una ética laboral impecable y una generosidad desbordante.
Su mayor dicha radica en su familia, compuesta por su amada esposa Guadalupe, con quien lleva 24 años de matrimonio, y sus hijos Ronaldo y Wendy, a quienes adora con todo su corazón.

Apasionado del fútbol, hereda esta pasión de su padre, quien fuera jugador del equipo Teporingos de Neza.
Cuando la fortuna le sonríe y gana una suma considerable en el Melate, decide invertir en el equipo de fútbol, rescatándolo del abismo de la venta, junto con el estadio que tantas memorias atesora.

