golpe de suerte
Novelas

Golpe de Suerte: esta noche vive el gran final de la telenovela por Univision

A un paso del desenlace de la novela, Nacho, Lupita, Tadeo, Miranda y más se encuentran muy cerca de hacer justicia contra el hombre que convirtió sus vidas en un caos, Dante Ferrer. Descubre las tramas que faltan por resolverse y vive el gran final de Golpe de Suerte, telenovela protagonizada por Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva, este viernes 20 de septiembre a las 8P/ 7C por Univision.

Univision picture
Por:Univision

Con Eduardo Yáñez, Mayrín Villanueva, Eva Cedeño y Gonzalo García Vivanco como protagonistas, además de la participación de Marjorie de Sousa y Sergio Sendel como los villanos, la telenovela está a un paso de decir adiós. Conoce las historias que faltan por resolverse y no te pierdas el gran final de Golpe de Suerte este viernes 20 de septiembre a las 8P/ 7C por Univision.

Mira también: Dante muere al tratar de huir de la policía

La vida de Nacho y su familia en peligro en Golpe de Suerte


Un día la suerte miró con buen ojo a Nacho (Eduardo Yáñez) y su familia para cambiar toda su realidad. Y esa fortuna llegó con la compra de un boleto que resultó ganador de una enorme cantidad de dinero. Pero esa buena racha también se convirtió en la oportunidad ideal para que los buitres aparecieran.

Después de comprar el equipo de fútbol Teporingos Neza, Nacho conoció a Dante (Sergio Sendel) y Eva (Marjorie de Sousa), dos profesionales que ofrecieron sus servicios para hacer de la institución la más importante del continente. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran despojarlo de sus millones y del patrimonio de sus hijos.

Poco a poco destruyeron el matrimonio de Nacho con Lupita (Mayrín Villanueva) hasta el punto de llevarlos al divorcio. Mientras Dante lo despojaba de sus millones, Eva se encargó de conquistarlo y hacerle creer que esperaba un bebé de él.


Pero poco a poco la vida le abriría los ojos a Nacho y le haría descubrir la estafa en la que Dante lo hizo caer. El ahora directivo de fútbol confirmó todas sus sospechas y le exigió al asesor financiero la devolución de un cuantioso fideicomiso, pero más tardó en reclamarlo que Dante en escapar del país.

Acusado de malversaciones, Nacho fue arrestado y llevado a la cárcel. Justo cuando era trasladado a un penal de máxima seguridad Nacho sufrió un atentado que lo puso a un paso de la muerte.

Pese al riesgo que su exesposo corre y frente al miedo de sus hijos de perder a papá, Lupita guarda la esperanza de verlo nuevamente junto a ellos. ¿Nacho sacará fuerzas de su alma para cumplir ese sueño?

¿Se acabó el amor de Miranda y Tadeo en Golpe de Suerte?


Tadeo (Gonzalo García Vivanco) estaba decidido a olvidarse de Miranda (Eva Cedeño) tras el fracaso de su amor, y más al saber que Roxana esperaba un hijo de él. No obstante, el destino los hizo volver a encontrarse.

Él no estaba contento con que Dante se quedara impune al saber que también le arrebató a Miranda el premio millonario que ella y su hijo habían ganado.


Lamentablemente esa batalla terminó con la muerte de Roxana, pero Miranda estuvo ahí para consolarlo y darle apoyo ante la tragedia.

¿Ahora que nada puede separarlos estarán dispuestos a pelear nuevamente por su amor?

¿Brenda tendrá la familia que siempre soñó en Golpe de Suerte?


Separada de su hermano y sin el dinero que también Dante le quitó, Brenda anhelaba con todo su corazón que el villano pagara por todas sus maldades. Afortunadamente encontró el apoyo de Miranda y pudo darle auxilio a su hermanastra Sabrina, una víctima más del asesor financiero.


Juntas decidieron unir fuerzas para hallar a Tony y tratar de que Constanza se recupere de todo el daño que sufrió al lado de su esposo. ¿Brenda logrará cumplir el sueño de tener una familia llena de amor? ¿Qué pasará con Alan, lo volverá a ver?

Descubre todo lo que sucederá en el gran final de Golpe de Suerte este viernes 20 de septiembre a las 8P/ 7C por Univision.

Relacionados:
NovelasEduardo YáñezMayrín Villanueva Sergio SendelMarjorie de SousaEva CedeñoGonzalo García VivancoGolpe de Suerte

