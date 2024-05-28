Golpe de Suerte: un premio está por cambiar la vida de Nacho y muchas más, así fue el estreno de la novela

En Golpe de Suerte, la última producción de Nicandro Díaz protagonizada por Eduardo Yañez y Mayrín Villanueva, se entrecruzan las vidas de tres familias. Unos sueñan con riquezas y otros con un futuro mejor. Un boleto de lotería perdido, un robo inesperado y un encuentro fortuito tejen una red de emociones en este primer capítulo.

PUBLICIDAD

¿Podrán los protagonistas superar las adversidades y alcanzar la felicidad que tanto anhelan?

Nacho tiene una corazonada que cambiará el destino de su familia

El primer capítulo de Golpe de Suerte nos sumerge en un mundo de sueños y esperanzas, donde la posibilidad de una vida mejor parece estar a solo un boleto de distancia.

Nacho Pérez (Eduardo Yañez) nos introduce en su historia a través de un sueño: ser millonario. Al despertar, comparte este sueño con su esposa Lupita (Mayrín Villanueva), quien, aunque escéptica, no puede evitar contagiarse de su entusiasmo.



En otra parte de la ciudad, Miranda, una madre soltera, también se aferra a esa esperanza. Su hijo Diego, con la inocencia de sus 6 años, sueña con ganar un concurso para aliviar las preocupaciones económicas de su madre. Miranda, conmovida por el deseo de su hijo, le compra un boleto, llenando su corazón de una ilusión compartida.

En medio de la adversidad, Brenda y Tony, dos hermanos huérfanos que viven bajo la sombra de su malvada madrastra Constanza y su egocéntrica hermanastra Sabrina, encuentran refugio en sus propios sueños. El concurso se convierte en su tabla de salvación, una oportunidad para escapar de la tiranía que los oprime.

Tadeo roba a Miranda su coche y su boleto premiado

El destino teje sus hilos de manera inesperada cuando Miranda choca con Tadeo, un hombre con intenciones ocultas.

PUBLICIDAD

Aprovechando una distracción, Tadeo roba las llaves del auto de Miranda dejándola también sin su perrito y sin el boleto que ella y su hijo habían comprado con tanta ilusión.

Sabrina busca vengarse de Brenda

Mientras tanto, en la escuela, Brenda comparte con su amiga las penurias que vive con Constanza y Sabrina. Sin saberlo, Sabrina escucha su conversación y planea vengarse de Brenda por hablar mal de ella.

Sabrina toma fotos comprometedoras de Brenda en los vestidores, y se prepara para ejecutar su venganza.



Tadeo, al intentar vender el auto robado, encuentra el boleto de Diego y Miranda dentro del vehículo. Mientras tanto, el pequeño regresa a casa y se entera del robo del auto, y devastado por la pérdida del boleto y de su perro Greñas. Su dolor lo lleva a culpar a su madre por la desgracia.

Mientras tanto, Nacho y Wendy, junto a Crispín, asisten a un partido de su equipo favorito, los Teporingos de Neza, que termina en una triste derrota.

Constanza y Sabrina humillan a Brenda con las fotos que le tomaron dentro de los vestidores. Pero Brenda amenaza con denunciar a Sabrina si vuelve a tomarle fotos.

El capítulo culmina con un momento de máxima tensión: Nacho, Brenda, Tony y Tadeo observan, con esperanza, desde sus casas, el sorteo del concurso. Los números van saliendo uno a uno, coincidiendo con los que eligieron, convirtiéndose en millonarios.

Video El actor Eduardo Yáñez habla de su carrera profesional y de su nuevo protagónico: "Me siento afortunado"



Sin duda, el primer capítulo de Golpe de Suerte nos deja con la inquietante duda de saber qué harán los ganadores con su dinero.

PUBLICIDAD

Lo que es seguro es que el triunfo será un nuevo comienzo para estas tres familias que cambiará sus vidas para siempre.