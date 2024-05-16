Golpe de Suerte: Horacio Pancheri da vida a Facundo, un magnético jugador de futbol

¡Prepárate este 28 de mayo para el esperado estreno de la telenovela Golpe de Suerte! Esta producción, que se transmitirá a las 8P /7C por Univision, promete cautivar a la audiencia con una trama llena de drama y comedia.

El melodrama, la última producción de Nicandro Díaz, cuenta con un gran elenco entre el que destaca la participación de Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva en los roles protagónicos. También estarán Eva Cedeño, Sergio Sendel y Marjorie de Sousa.

El elenco se completa con figuras como Horacio Pancheri, Ana Bertha Espín y José Elías Moreno. En cada capítulo, los espectadores serán testigos de un torbellino de emociones, desde el romance más apasionado hasta lecciones de vida que tocarán el corazón de todos.

La trama narra la historia de tres familias que ganan un sorteo de lotería, cada una se enfrentará a profundos cambios en sus vidas aparentemente ordinarias.

Horacio Pancheri personifica al magnético Facundo

Facundo es un delantero argentino de talla mundial cuya presencia en la cancha es tan magnética como controversial. Dotado de un atractivo innegable, una masculinidad arrolladora y una condición atlética envidiable, este delantero cautiva con su carisma innato y su estilo de juego.

Sin embargo, detrás de su talento innato se esconde un hombre un ególatra empedernido, vanidoso y mujeriego, características que a menudo lo meten en problemas. Su actitud de estrella y su insubordinación constante generan fricciones con sus compañeros de equipo y, especialmente, con Crispín, el director técnico.

Envuelto en un escándalo amoroso en su país natal, Facundo se ve obligado a huir de Argentina para escapar de las consecuencias de sus acciones, esta fuga lo lleva a México, donde firma un contrato con el equipo de Nacho Pérez, abriendo un nuevo capítulo en su vida y en su carrera futbolística.