Golpe de Suerte: 5 momentos para recordar del gran final de la novela

Con Eduardo Yáñez, Mayrín Villanueva, Eva Cedeño y Gonzalo García Vivanco como parte de los protagonistas y con la actuación antagónica de Marjorie de Sousa y Sergio Sendel, la telenovela producida por el recordado Nicandro Díaz llegó a su capítulo decisivo. Descubre a continuación cómo se vivió el gran final de Golpe de Suerte por Univision y los momentos para recordar.

1.- ¿Qué pasó con Nacho y Lupita en Golpe de Suerte?



Por un momento el amor de Nacho (Eduardo Yáñez) y Lupita (Mayrín Villanueva) se vio herido por la ambición. Su cariño fue víctima de las trampas que tanto Dante y Eva les pusieron. Sin embargo, su romance no se dejó vencer y resurgió con más fuerza que nunca.

Tras descubrir el fraude millonario de su asesor financiero el dueño del Teporingos Neza fue arrestado y acusado de malversaciones en el club. Pero esa no sería la única tragedia que viviría. El millonario estaba en la mira del villano y cuando era trasladado a una prisión de máxima seguridad un comando de hombres armados le disparó sin piedad desde un auto.



Lupita atestiguó cómo su exesposo caía por las balas y rogó por su vida. El directivo deportivo fue trasladado de emergencia al hospital mientras su familia mantenía la fe de volverlo a besar y abrazar. Después de una ardua labor de los médicos, Nacho sobrevivió para desatar toda la felicidad de sus seres queridos.

Arrepentido por haber confiado en las personas equivocadas y recuperado de su atentado le pidió perdón a Lupita. "Yo no estaba preparado para ser rico, la soberbia me encegueció. Yo siento que ni poniéndome de rodillas merezco tu perdón", le explicó. Para su sorpresa, la ahora empresaria le aclaró que nunca estuvieron divorciados y que no había dejado de amarlo.

Contenta por un capítulo más en su vida, la pareja decidió consagrar nuevamente su amor frente al altar. Acompañados de todos sus amigos y familiares recibieron la bendición por 25 años de dulce matrimonio. Sus bodas de plata fueron selladas con un beso repleto de toda su amorosa historia.

2.- ¿Cuál fue el final de Dante y Eva en Golpe de Suerte?



Unidos por la ambición, Dante (Sergio Sendel) y Eva (Marjorie de Sousa) pagarían por sus desmedidas fechorías. Si bien uno tuvo un destino fatal y otro un final sin ver la luz del día, juntos agotaron su repertorio de maldades.

Sabiéndose descubierto en todos sus crímenes, Dante decidió huir del país y hacerle creer a Eva que compartirían la fortuna que había acaudalado con trampas. Mientras él disfrutaba del sol y la playa en una isla del pacífico, ella estaba lista para tomar un vuelo y alcanzarlo.

Para mala suerte de la periodista las autoridades la detuvieron en el aeropuerto acusada del asesinato de su exesposo. Sin más remedio fue trasladada hasta Rusia para que comenzara a pagar por su crimen. Ahí mismo se dio cuenta de la trampa que Dante le puso, y para no tener más vínculos con él decidió poner en riesgo su embarazo. Así, Eva no volvería a ver más la luz del sol tras las rejas.



Por su parte, Dante se creía libre para disfrutar de todo el dinero que arrebató con engaños y amenazas. Para su mala suerte la justicia estaba detrás de él. Pronto la policía descubrió su ubicación y puso en marcha un operativo para atraparlo.

El villano se dio cuenta de lo sucedido y no estaba dispuesto a caer. A pesar de tener todo en su contra pretendió escapar nuevamente y correr hasta perderse. El camino había llegado a su fin, frente a él solo se hallaba el abismo y la muerte.

Asustado por los perros que lo seguían, Dante dio un paso en falso y resbaló desde la cima de un risco para caer escabrosamente. Con cada golpe su vida se apagaba y terminó tendido sobre una roca que sirvió como el féretro de su malévola vida.

3.- ¿Miranda y Tadeo terminaron juntos en Golpe de Suerte?



Triste por la muerte de Roxana, Tadeo (Gonzalo García Vivanco) cargaba la culpa por su inesperado fallecimiento. No obstante, hizo a un lado el remordimiento y con el corazón en la mano se presentó ante la tumba de la mamá de su hijo para hablarle con sinceridad. El mecánico le confesó que anhelaba formar una familia con Miranda (Eva Cedeño) y que necesitaba de su consentimiento para hacerlo.



Feliz por el mensaje que recibió, el mecánico corrió ante Miranda para pedirle que formaran la familia que tanto habían soñado.

Y el día de su boda llegó. Reunidos en la casa que fue testigo del nacimiento de su amor celebraron su unión, mientras sus seres queridos disfrutaban el momento con una dicha inmensa. Pero esa no sería el broche de oro de su historia.

Pasado unos días Miranda volvió a sorprender a Tadeo, pues le reveló que estaba embarazada. Ahora con Lucy, Diego, Rocky y el bebé en camino tendrían una familia rodeada de ternura, el sueño que por tantos años él esperó.

4.- ¿Qué sucedió con Brenda en Golpe de Suerte?



Por mucho tiempo sin una familia que la cobijara y lejos de su hermano, Brenda terminó rodeada de amor y cariño. Además de reunirse con Tony y de hacer las paces con su madrastra Constanza y con su hermanastra Sabrina, Cupido no la olvidaría.



Alan regresó del extranjero para luchar por el noviazgo que alguna vez tuvieron y que Dante arruinó. Reunida en la casa en la que alguna vez soñó estar con sus papás, la joven descubrió la presencia de su ex para quedarse sin palabras.

Apoyada por todos, la pareja fue animada a luchar por ese amor que los unió desde un inicio y que los hizo más fuertes.

5.- ¿Qué fue de Facundo Grandinetti en Golpe de Suerte?



Al darse cuenta de que una relación romántica con Lupita era imposible, Facundo Grandinetti decidió poner tierra de por medio. Pese al exitoso paso que tuvo en los Teporingos Neza el futbolista optó por emprender una nueva aventura del otro lado del mundo.