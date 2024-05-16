TV SHOWS
Golpe de Suerte: Marjorie de Sousa interpreta a la ambiciosa y manipuladora Eva Montana

No te pierdas el estreno de Golpe de Suerte el próximo 28 de mayo a las 8P/7C por Univision, la historia protagonizada por Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva y en la que Marjorie de Sousa interpretará a uno de los personajes antagónicos.


Univision
Video Gople de Suerte - Trailer

Golpe de Suerte iniciará el próximo 28 de mayo a las 8P/7C por Univision con una divertida y conmovedora historia en la que las villanías de Eva Montana, personaje interpretado por Marjorie de Sousa, no pasarán desapercibidas.

La trama de Golpe Suerte, la última producción de Nicandro Díaz, es estelarizada por Eduardo Yáñez ( Nacho Pérez) y Mayrín Villanueva ( Lupita Flores), quienes junto a sus dos hijos integran la familia Pérez Flores y serán sorprendidos por la suerte con el premio económico de un sorteo que despertará la ambición de muchas personas, entre ellas de la villana Eva Montana.

Marjorie de Sousa da vida a Eva Montana en la telenovela Golpe de Suerte

Golpe de Suerte

Marjorie de Sousa interpreta en este melodrama a una periodista de una gran personalidad, sagaz, ambiciosa, manipuladora y chantajista, quien llegará a cambiar la vida de Ignacio Pérez cuando la contrata para ser jefa de prensa de los Teporingos Neza, equipo de fútbol del cual es dueño.

Eva Montana se aliará con el estafador Dante Ferrer ( Sergio Sendel) para quedarse con el dinero de ‘Nacho’ y utilizará todos sus encantos para enamorar al nuevo millonario, así como para deshacerse del malvado Ferrer.

De qué trata Golpe de Suerte, la telenovela protagonizada por Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva

Golpe de Suerte narra la historia de tres familias que ganan la bolsa acumulada de un sorteo en la Ciudad de México, cuyas vidas cambiará a partir de ese momento pues se tendrán que enfrentar a la ambición y maldad de muchas personas.

Nacho y Guadalupe son los personajes principales de la trama y tendrán que defender a su familia y matrimonio no solo de la maldad de Dante Ferrer sino de la villana Eva Montana y su ambicioso plan de acabar con la pareja principal.

A la par, los niños Brenda (Daniela Martínez) y Tony Uriarte ( Diego Escalona), ganadores de otro de los premios, quienes buscan escapar de la despiadada madrastra Constanza (Maya Mishalska), también tendrán que sortear muchos problemas y evitar que Dante Ferrer les robe su premio.

Miranda Ortiz, una madre soltera quien también es otra de los ganadores del premio, no quedará a salvo de la maldad del villano y además de defender a su hijo y el sueño de comprarle una casa a su mamá, vivirá un nuevo amor Tadeo Martínez ( Gonzalo García Vivanco).

No te pierdas esta divertida historia, la última producida por Nicandro Díaz, a partir de este 28 de mayo a las 8P/C por Univision.

