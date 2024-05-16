Golpe de Suerte: Sergio Sendel interpreta a Dante Ferrer, un perverso asesor financiero

La última producción de Nicandro Díaz, Golpe de Suerte , llegará a la pantalla de Univision el próximo 28 de mayo a las 8P/7C y tendrá a Sergio Sendel como uno de los grandes villanos de la historia.

La trama es estelarizada por Eduardo Yáñez (Ignacio Pérez) y Mayrín Villanueva (Lupita Flores), quienes junto a sus dos hijos forman la familia Pérez Flores y lucharán por mantenerse unidos luego de ganar un gran premio de un sorteo, el cual buscará ser arrebatado por el villano Dante Ferrer, interpretado por Sergio Sendel.

PUBLICIDAD

De qué trata Golpe de Suerte, la telenovela protagonizada por Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva

Golpe de Suerte narra la historia de tres familias que ganan la bolsa acumulada de un sorteo en la Ciudad de México, cuyas vidas cambiará a partir de ese momento pues se tendrán que enfrentar a la ambición y maldad de muchas personas.

Ignacio Pérez y Lupita Flores son los personajes principales de la trama y tendrán que defender a su familia y matrimonio no solo de la maldad de Dante Ferrer sino de la villana Eva Montana (interpretada por Marjorie de Sousa), una periodista ambiciosa, manipuladora y chantajista.

A la par, los niños Brenda (Daniela Martínez) y Tony Uriarte (Diego Escalona), ganadores de otro de los premios, quienes buscan escapar de la despiadada madrastra Constanza (Maya Mishalska), también tendrán que sortear muchos problemas y evitar que Dante Ferrer les robe su dinero.

Miranda Ortiz, una madre soltera quien también es otra de los ganadores del premio, no quedará a salvo de la maldad del villano, y además de defender a su hijo y el sueño de comprarle una casa a su mamá, vivirá un nuevo amor con Tadeo Martínez (Gonzalo García Vivanco).

Sergio Sendel da vida a Dante Ferrer en la telenovela Golpe de Suerte

Sergio Sendel da vida a Dante Ferrer en la telenovela Golpe de Suerte Imagen MCP



El actor Sergio Sendel interpreta a uno de los grandes villanos de esta historia y demostrará que además de perverso su maldad no tendrá limites, todo con tal de arrebatarle a la familia Pérez Flores, a los niños Uriarte y a Miranda Ortiz, el dinero que ganaron en el sorteo.

PUBLICIDAD

Dante Ferrer va por la vida haciendo creer que es un asesor financiero, pero esto le ha servido para robar fortunas. Su habilidad para defraudar personas le viene de su papá, un timador que huyó del país.

Este villano se unirá a Eva Montana y fingirá tener una alianza con ella con tal de robarle a Ignacio Pérez su fortuna. A lo largo de la historia, Dante Ferrer demostrará sus habilidades para manipular, así como que es capaz de eliminar a cualquier persona que se interponga en sus planes.