Lili queda perpleja con la defensa de Andrea Legarreta al relato de Erik Rubín sobre su noche con Salma Hayek

Erik Rubín continúa en el ojo del huracán tras una entrevista con el youtuber mexicano conocido como 'El Escorpión Dorado', donde dio detalles y nombres de las mujeres con las que tuvo amoríos en el pasado, incluida Salma Hayek. Ahora que Andrea Legarreta salió en su defensa, Lili Estefan explicó por qué el cantante y su esposa están en un error al dar por inofensivas estas declaraciones.

Entre las famosas que el cantante mencionó estuvieron Thalía, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán, Angélica Rivera y Salma Hayek, de quien afirmó que se trató de " un amorío de una noche". Además, detalló que tuvo una relación simultánea con 'La Chica Dorada' y la hija de Silvia Pinal.

Cargando Video... Andrea Legarreta muy enojada al intentar justificar a Erik Rubín: "Ahora muy asustados"



Andrea Legarreta afirmó que estas declaraciones de su esposo no perjudicarían a las implicadas. " Ninguna de ellas ni se va a asustar, ni se va a ofender, no dijo nada malo. Quienes de pronto cambian el tinte de las cosas, pues son a veces o quienes lo escuchan y los medios", sostuvo la presentadora.

" Yo que soy su esposa no estoy ofendida, no estoy asustada, no estoy preocupada, no me siento indignada, yo lo amo", expresó la mexicana. Sin embargo, para La Flaca la opinión de Andrea Legarreta habría sido otra si se cambiaran los papeles.

Cargando galería

" Es que ella no fue a la que ventanearon, ventanearon a Salma Hayek. Yo no creo que Andrea Legarreta esté entendiendo lo que pasó. O sea, está defendiendo algo indefendible. Los caballeros no tienen memoria y las mujeres tampoco", resaltó nuestra conductora, mientras que Raúl de Molina afirmó que estaba de acuerdo con su compañera y que la situación con Salma empeoraba porque se trata de una mujer casada.

Para Lili, el problema va más allá del estado civil de la actriz mexicana o de su fama: "Si yo escucho a un hombre, aquí, a ustedes, hablando de que se acostaron con una mujer que yo conozco... eso no se hace. Si alguien ahora la balconeara a ella (a Andrea Legarreta), ella estaría muy enojada".

"Tiene dos hijas que no tienen por qué enterarse que su madre estuvo con otro hombre que no es su padre. No me parece correcto", afirmó La Flaca quien le advirtió a El Gordo que le lanzaría un objeto a la cabeza cuando él bromeó con que también hablaría de sus amoríos, como lo hizo Erik Rubín.

Cargando Video... Lili estalla contra Erik Rubín por decir que pasó una noche con Salma Hayek: "¡Cómo se le ocurre!"



Lili ya había expresado su desacuerdo con el cantante de Timbiriche cuando la entrevista salió a la luz este 2 de marzo. " ¡Cómo se le ocurre! Después de los años que han pasado. Ella ya es una mujer casada, tiene una hija, él tiene una esposa, él tiene dos hijas", cuestionó La Flaca.

"¿Cuál es el punto de salir ahora a decir: 'Salma Hayek, yo la tuve una noche, soy un tigre'. ¡Qué es eso!", expresó nuestra presentadora en ese momento y Karina Banda concordó con ella. "Sí, eso está muy feo, los caballeros no tienen memoria", afirmó la mexicana.