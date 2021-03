"No me pintó el cuerno": Andrea Legarreta sabía del romance de una noche de Erik Rubín y Salma Hayek

Fue entonces que habló sobre Hayek, a quien Rubín llamó "bizcochito" al recordar su romance de una sola noche : "Salma también es una chava que muchos de nosotros que llevamos años en Televisa nos conocimos hace mucho tiempo. Ahora ya muy sorprendidos porque 'Ah, no, es que Salma es muy famosa en el mundo', pero sino ni estarían aquí, muchachos. No hay ninguna mala intención en él".



Legarreta aseguró que "ninguna de ellas (las famosas de las que habló) ni se va a asustar, ni se va a ofender. No dijo nada malo (...) Yo que soy su esposa no estoy ofendida, no estoy asustada, no estoy preocupada, no me siento indignada. Yo lo amo, nos hemos carcajeado hablando de su vida y de la mía".