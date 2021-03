Lili Estefan cree que Erik Rubín falló al hablar de su romance con Salma Hayek

El esposo de Andrea Legarreta platicó durante dicha entrevista sobre los noviazgos que mantuvo con Paulina Rubio, pero también con Alejandra Guzmán. "Sin embargo, señores, fue más allá, y reveló lo que sucedió con Salma Hayek. ¿Ustedes se imaginan esto? Durante una noche loca. Algo que lo ha puesto en boca de todos, porque como dice el dicho: Los caballeros no deben de tener memoria" , puntualizó La Flaca.

Raúl de Molina le hizo hincapié a su compañera que todo eso sucedió hace muchos años atrás, cuando Salma Hayek no estaba casada, a lo cual Lili respondió indignada: “ No importa, cómo se le ocurre después de tantos años que han pasado salir a decir eso. Ella es una mujer casada, tiene una hija, él tiene una esposa, él tiene dos hijas”, ante lo cual a El Gordo no le quedó más que decir: "Sí, estuvo feo".