Erik Rubín genera indignación por hablar del "amorío" que tuvo con Salma Hayek sin pensar en Andrea Legarreta

Carlos Calderón , moderador del segmento, abrió el debate en el panel tras transmitir el fragmento de la entrevista en la que, sin tapujos, Rubín relata el íntimo y único encuentro con la estrella de Hollywood . "Una vez estaba en el estado marihuano y me cayó un bizcochito muy famoso [...] Fue un amorío muy bonito, realmente de una noche. Ella ni tenía compromisos ni yo tampoco. Salma, increíble, la adoro y nunca más la volví a ver", aseguró el ex Timbiriche.

“Los caballeros no tienen memoria, los caballeros se conocen por su palabra, y usted no puede exponer y mucho menos exponerse [...] Le falta el respeto a su esposa, esos comentarios básicamente no se hacen porque usted respeta a la persona con quien usted está”, señaló Elyangelica González.