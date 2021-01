Tanya Charry compara su anillo con el de Irina Baeva y asegura: "Es más grande el mío, sorry"

Como al inicio de su noviazgo, la polémica no se hizo esperar y mientras muchas personas se encargaron de atacarlos, otras se dedicaron a cuestionar el tamaño del anillo y el diamante que lo acompaña porque lo consideraron muy pequeño. Pero también recibieron felicitaciones de amigos y colegas.

Video íntimo de Gabriel Soto podría haberse grabado cuando Irina Baeva estaba en Nueva York, pero no era para ella

El segundo punto es sobre el tamaño de la sortija y señaló: "A mí me parece que es más importante el valor sentimental del anillo, más que el tamaño de la piedra" .

De inmediato, Raúl de Molina hizo hincapié en que no se veía el anillo en la foto publicada por los actores en Instagram. Ante lo cual, alguien en el estudio gritó: " El tamaño no importa", pero El Gordo fue determinante al decir: "En el anillo sí" .

Fue entonces que Raúl pidió a Tanya que mostrara ante las cámaras la sortija que hace un par de meses recibió en pleno show . "El tuyo es como cinco veces el de Irina Baeva", dijo el presentador, declaración que Tanya no tardó en confirmar: "Sí, comparé mi anillo con el de Irina y sí, es más grande el mío, sorry" , aseguró.

Nuestra querida Lili Estefan interrumpió a sus compañeros para aclarar que si Gabriel Soto le hubiera dado a Irina Baeva un anillo más grande, de cualquier forma lo hubieran criticado y concluyó: "Yo lo encuentro perfecto". Pero El Gordo no conforme con la respuesta de su amiga fue más allá al cuestionarla: "Ahora que tú te cases en marzo, como está diciendo el Brujo Mayor, ¿si a ti te dan un anillo del tamaño del de Irina, tú qué haces?", y sin dudarlo, Lili contestó: " No me caso".