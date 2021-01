Lo que sabemos de la petición de matrimonio de Gabriel Soto a Irina Baeva

Desde que hicieron público su noviazgo, Irina y Gabriel fueron cuestionados en distintas ocasiones sobre sus planes de boda. Sin embargo, siempre contestaban que todo llegaría en su momento. "No hay que decir de esta agua no he de beber, estoy feliz con mi pareja, estoy sumamente enamorado y quién sabe, a ver qué pasa en un futuro", declaró Gabriel en julio de 2020 a los medios de comunicación.