"Ya se metió el diablo": el Brujo Mayor lanza sus predicciones para Karol G y Anuel al igual que JLo y A-Rod

El viernes pasado, Page Six reportó que la 'Diva del Bronx' y A-Rod habían terminado su relación de cuatro años , debido al escándalo de la presunta infidelidad del expelotero con Madison LeCroy. Al día siguiente, la misma pareja confirmó en un comunicado que su compromiso seguía en pie , pero el adivino mexicano no auguró buenas noticias del todo.

"Yo creo, y por lo que me dan las cartas, que sí es una ruptura real, sí se van a separar. Yo digo que se van a mantener unidos cuando menos, este año", aseguró el Brujo Mayor, quien afirma que Alex buscará librarse del estricto control que le impone Jennifer López.

"Como que él es el que se revela porque a final de cuentas le van a quitar muchas libertades; no quiere que tome, no quiere que llegue tarde, no quiere que haga esto... Van a durar este año juntos y con algunos altercados por ahí en el camino y ya para enero o febrero del año que entra termina su relación", detalló el adivino sobre la pareja que supuestamente estaría ahora luchando por salvar su relación.