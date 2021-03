Las señales que Karol G y Anuel han dado de que su separación es real... hasta la muerte

El romance entre Karol G y Anuel AA no solo no era un secreto, la pareja no dejaba pasar la oportunidad de gritar su amor y hacer partícipes a sus fans de cada uno de sus pasos. El viernes 12 de marzo, Primer Impacto reveló que los famosos cantantes están separados, pero las señales de que su ruptura es "real" iniciaron meses antes y fueron evidentes por lo expuesta que siempre ha estado su relación.