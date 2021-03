Karol G no quiere regresar con Anuel: fuentes alegan que se sentía "asfixiada"

"Se dicen muchísimas cosas, hablábamos en el show de infidelidades , pero los celos profesionales influyeron muchísimo en la ruptura de esta pareja y, ojo, la decisión de terminar la tomó la colombiana, la tomó Karol G ", afirmó Tanya, quien reportó que, de acuerdo a sus informantes, Anuel ha insistido hasta más no poder para volver con la intérprete de 'Tusa' .

En estos casos, Anuel habría optado por cederle a su novia parte de sus ganancias para evitar conflictos . Los informantes de Tanya aseguran que también había problemas porque en ocasiones el rapero le prestaba a Karol G su avión privado , el cual era pagado por la compañía de él, lo que originó otro conflicto con sus manejadores, pues le recordaban constantemente al puertorriqueño que no podía gastar el dinero de esa forma .

Por otra parte, a los problemas de la pareja se sumaría que la colombiana se sentía asfixiada porque el boricua solo quería que hicieran discos juntos y giras juntos , y no le dejaba espacio para seguir creciendo en su propia carrera musical.



"Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación", afirmó Tanya. "Parece que el hecho de que estuvieran trabajando juntos, haciendo tantas cosas juntos, pues no fue favorable para la relación", comentó.