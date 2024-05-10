El Extraño Retorno de Diana Salazar: fecha de estreno y más detalles de la nueva serie de ViX protagonizada por Angelique Boyer

La nueva serie original de ViX, El Extraño Retorno de Diana Salazar, llega a las pantallas de la plataforma de streaming este el 17 de mayo, la serie está protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

El proyecto está basado en la exitosa telenovela mexicana de finales de los 80, El Extraño Retorno de Diana Salazar estelarizado por la famosa actriz Lucía Méndez.

Este remake explora el fascinante mundo de las almas gemelas, esos amores y conexiones tan fuertes que se dicen capaces de desafiar los límites del tiempo y sobrevivir más allá de la vida y la muerte.

De qué trata El Extraño Retorno de Diana Salazar con Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Esta historia, en donde Angelique Boyer interpreta a dos personajes uno del pasado y otro en el presente, habla del amor prohibido entre dos almas que se reencuentran a través del tiempo. Diana (Angelique Boyer), marcada por un destino peculiar, enfrenta misterios en su vida que desafían la lógica.

Con poderes sorprendentes y enemigos ocultos, su búsqueda de la verdad revelará secretos de vidas anteriores, mientras se debate entre el amor de Mario ( Sebastián Rulli) y Joaquín (Arap Bethke), teniendo que elegir entre la pasión y la lealtad.

Quién produce la serie El Extraño Retorno de Diana Salazar

Bajo la producción a cargo de W Studios y la dirección compartida entre Luis Manzo, Pável Vázquez y Carlos Santos, esta serie cuenta con la producción ejecutiva de Patricio Wills y Carlos Bardasano. Mientras la adaptación de esta historia fue realizada por Esther Feldman y Carlos Algara. En cuanto a la fotografía, Luis García y Mauricio González son los responsables.

Dónde se filmó El Extraño Retorno de Diana Salazar

La historia tuvo diferentes tanto en Hidalgo, Morelos y en Estado de México, estados proporcionaron a la serie la escenografía natural del siglo XVII, época en la que se sitúa parte de la trama.

Qué actores participan en la nueva serie de ViX, El Extraño Retorno de Diana Salazar

Además de Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Arap Bethke encabezando el elenco, la trama cuenta con las participaciones de Cassandra Sánchez Navarro, Lorena Graniewicz, Mónica Dionne, Sergio Reynoso, Erick Chapa y Sergio Mur.

De qué trata la versión original de El Extraño Retorno de Diana Salazar

La serie está basada en el exitoso melodrama que protagonizaron Lucía Méndez y Jorge Martínez en 1988. Esta trama original narra dos historias paralelas separadas por más de tres siglos. En el siglo XVII, Leonor de Santiago, interpretada por Lucía Méndez, es una joven con habilidades psíquicas que vive en Zacatecas durante el Virreinato de la Nueva España. Su romance con Eduardo de Carbajal, interpretado por Jorge Martínez, toma un giro trágico cuando son acusados y ejecutados por brujería.

Por otro lado, Diana Salazar, también interpretada por Lucía Méndez, una estudiante en la Ciudad de México de 1988, descubre que posee poderes similares y que estas habilidades son clave para entender las pesadillas recurrentes sobre su muerte en la hoguera.

El Extraño Retorno de Diana Salazar se posicionó en el gusto y la memoria del público no solo por su trama sino por su impactante final, considerado por los expertos en uno de los más sorprendentes en la historia de las telenovelas.