El Amor No Tiene Receta: estos son los personajes y actores que te robarán el corazón en la nueva novela de Univision

El 26 de febrero, los amantes de las telenovelas tendrán la oportunidad de disfrutar de un nuevo melodrama que promete cautivarlos. Se trata de El Amor No Tiene Receta, una producción de Juan Osorio que llega a la pantalla de Univision para ofrecernos una historia llena de pasión, intriga, suspenso y un amor inolvidable.

En el elenco de esta emocionante historia, encabezado por Claudia Martin y Daniel Elbittar en los papeles protagónicos, destacan talentosos actores que han sido cuidadosamente seleccionados para dar vida a los personajes de El Amor No Tiene Receta.

Azela Robinson es Elvira en El Amor No Tiene Receta



Elvira Moncada, madre de Berenice y suegra de Esteban, es una mujer estricta y autoritaria, pero guarda un doloroso secreto de juventud: abandonó a una hija.

Ama a su hija Berenice, y a sus nietos, pero no soporta a su yerno Esteban. El amor la mantendrá cerca de sus nietos, provocando fuertes enfrentamientos con Esteban. Su secreto la hará vulnerable a las decisiones de Ginebra, y será una aliada poderosa contra el amor de Paz y Esteban.

Azela Robinson es Elvira en El Amor No Tiene Receta. Imagen Mezcalent / TelevisaUnivision

Hugo Catalán es Fermín en El Amor No Tiene Receta



Fermín, es una persona egoísta capaz de hacer lo que sea con tal de conseguir lo que desea. Su necesidad de aparentar lo que no es, lo ha metido en serios problemas a tal punto de comprometer su propia vida.

Su falta de escrúpulos lo lleva a vender a propia hija, sin reparar en el terrible dolor que le causará a Paz, su esposa. Formará una fuerte alianza con Ginebra para truncar la felicidad de Paz y Esteban.

Hugo Catalán es Fermín en El Amor No Tiene Receta. Imagen Mezcalent / TelevisaUnivision

Nicola Porcella es Kenzo en El Amor No Tiene Receta



Kenzo, el mejor amigo de Esteban, está divorciado, pero su ex esposa no deja de hacerle la vida difícil.

Su relación con Nandy, una chica transexual, dará mucho de qué hablar, pero demostrará que la felicidad se logra cuando hay amor verdadero sin importar el pasado ni la condición.

Nicola Porcella es Kenzo en El Amor No Tiene Receta. Imagen Mezcalent / TelevisaUnivision

Liz Gallardo es Filipa en El Amor No Tiene Receta



Filipa es la ex esposa de Kenzo y madre de Jerónimo y Sandro. Desde temprana edad, su ambición y deseo de una vida lujosa la han impulsado a buscar oportunidades, a menudo a expensas de otros.

Filipa se convertirá en la rival implacable de Nandy en la lucha por el control del corazón de Kenzo, creyendo que ella es la única que lo merece.

Liz Gallardo es Filipa en El Amor No Tiene Receta. Imagen Mezcalent / TelevisaUnivision

Coco Máxima es Nandy en El Amor No Tiene Receta



Nandy es una chica trans con una manera de ser muy auténtica. Le encanta la Fiesta, pero eso no la distrae de sus responsabilidades y actividades diarias. Aunque en el amor no ha tenido suerte, la vida le tiene preparada una sorpresa con Kenzo.

Coco Máxima es Nandy en El Amor No Tiene Receta. Imagen Mezcalent /TelevisaUnivision

Jesús Moré es Humberto en El Amor No Tiene Receta



Humberto es un hombre de buen corazón y valores sólidos. Es primo de Esteban y se convierte en su apoyo incondicional y confidente.

Humberto es un hombre de rancho, animales y sierras, pero al ver las necesidades de su gente, decidió estudiar una carrera de abogacía. Aunque no lleva una buena relación con Esteban, no duda en apoyarlo con el tema legal de Paz. Su encuentro con Paz cambiará su perspectiva y no dudará en cortejarla.

Jesús Moré es Humberto en El Amor No Tiene Receta. Imagen Mezcalent

Juan Carlos Barreto es Porfirio en El Amor No Tiene Receta



Porfirio, padre de Esteban, es un hombre de campo, bonachón, con ideas arraigadas, pero de corazón enorme. Se alejó de su hijo por un secreto que tiene que ver con la muerte de su esposa.

En la actualidad, vive con su sobrino Humberto, a quien reconoce como su único hijo.

Juan Carlos Barreto es Porfirio en El Amor No Tiene Receta. Imagen Mezcalent/ TelevisaUnivision

De qué trata El Amor No Tiene Receta, la novela protagonizada por Claudia Martin y Daniel Elbittar



El Amor No Tiene Receta nos presenta una historia llena de emociones y momentos inolvidables. La trama se desarrolla en torno a la vida de Paz Roble y Esteban Villa de Cortés, dos personas que han sufrido pérdidas y tragedias que los unirán de una manera especial.

A medida que la historia avanza, enfrentarán obstáculos y desafíos que pondrán a prueba su amor y determinación.