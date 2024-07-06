¿La cárcel detendrá a Ginebra en El Amor No Tiene Receta? La novela regresa este lunes a Univision

Este lunes 8 de julio a las 10P/ 9C El Amor No Tiene Receta regresa por Univision. La telenovela protagonizada por Claudia Martin y Daniel Elbittar vuelve con el drama a su máximo nivel y con una intensidad que aumentará noche a noche. Repasa a continuación parte de los eventos ocurridos en los últimos episodios.

El encarcelamiento de Ginebra en El Amor No Tiene Receta



Comprobada toda la maldad de Ginebra y con el deseo de ponerle un alto, Paz y Esteban lo arriesgaron todo. Tras una ardua búsqueda de pruebas en su contra lograron recabar lo necesario para ponerle una trampa.



Mientras ella deseaba aprovechar una ceremonia fúnebre para Fermín y acabar con todos, Paz y Esteban pusieron en marcha un plan para atraparla. Sin imaginar lo que sucedería, la villana acudió al evento para atestiguar cómo, en un video grabado, Fermín la incriminaba en el tráfico de niños y en el robo de la hija de Paz.

Viéndose atrapada, Ginebra intentó escapar, pero todo fue inútil, pues la policía terminó por arrestarla. Ya en la cárcel, Paz la golpeó sin piedad y le juró que no descansaría hasta verla pagar por sus delitos.

La traición de Mauro a Ginebra en El Amor No Tiene Receta



Cansado de la venganza de Ginebra, Mauro decidió apoyar a Mireya, Paz y Esteban para detenerla. Con un profundo remordimiento por haberle causado dolor a Sam, el hermano de la villana la entregó en bandeja de plata sin que ella sospechara.



Él le informó que todos estarían reunidos en el funeral sin saber que era parte del plan para detenerla. Luego del arresto de Ginebra, Mauro se mostró arrepentido y se prometió que no la abandonaría tras las rejas.

Con gran satisfacción y seguro de que pagaría por todos sus crímenes, Esteban la visitó en la cárcel. La villana le aclaró que Mauro no tardará en salvarla, pero el empresario le reveló que él se encargó de entregarla a la justicia.

La decepción de Elvira por culpa de Ginebra en El Amor No Tiene Receta



Ilusionada por años con la aparición de la hija que le arrebataron en el pasado, Elvira estalló de felicidad al saber que Ginebra era esa pequeña. La antagonista le sacó jugo a la culpa que la millonaria sentía por haberla abandonado.



No obstante, la falsa careta de bondad y dulzura que Ginebra portaba pronto se vendría abajo. Tras ser encarcelada por varios delitos decidió no fingir más y sacó a la luz todo el odio y rencor que sentía por su mamá.

Vertiendo todo su veneno se declaró responsable de la muerte de su hermana Berenice para desatar el profundo dolor de Elvira, quien le aseguró a su hija que preferiría verla muerta.

La muerte de Fermín en El Amor No Tiene Receta



Presa del arrepentimiento por haber vendido en el pasado a la hija que él y Paz tuvieron, Fermín deseaba corregir sus errores. Para lograrlo se armó de valor y le confesó a su exesposa su infame secreto. Al saber todo, la cocinera se llenó de un coraje que no terminó por expresar.



Al mismo tiempo la novia de Esteban se enteraba de que Sam era su verdadera hija, noticia que la llenó de alegría y de una renovada esperanza por tenerla entre sus brazos.

Lamentablemente la revelación le costaría la vida a Fermín, quien recibió un ataque mortal de Rubio mientras visitaba a Humberto. En su lecho de muerte en el hospital le pidió perdón a Paz por el daño que le hizo, ella lo acompañó hasta el último suspiro y lo vio morir tranquilo.