El Amor No Tiene Receta llega a su gran final esta noche: Paz y Esteban tienen una cuenta pendiente con Ginebra

Este martes 30 de julio es el gran final de El Amor No Tiene Receta a las 10P/ 9C por Univision. Encabezada por Claudia Martin, Daniel Elbittar y Altair Jarabo, y bajo la producción de Juan Osorio, la telenovela ha sido una constante lucha entre el cariño y el rencor.

Ahora sus protagonistas se encuentran a solo horas de un encuentro decisivo que marcará finalmente las vidas de todos. A continuación te presentamos las tramas que faltan por resolverse.

Las maldades de Ginebra aún no terminan en El Amor No Tiene Receta



El rencor le ha dado vida a Ginebra (Altair Jarabo) desde que inició su camino de maldad. Decidida a vengarse de Elvira (Azela Robinson) por abandonarla cuando solo era una niña, la villana se ha encargado de destruir todo y a todos a su paso sin importarle el dolor causado.

Desde que ordenó el robo de la hija de Paz (Claudia Martin) el destino de ambas quedó entrelazado a pesar de los años transcurridos. Sabiéndose rivales, no solo de amor, las dos tienen un duelo pendiente para ponerle punto final a su historia.

En uno de sus último golpes, la antagonista trató de acabar con su madre utilizando un sofisticado veneno que al entrar en contacto con la piel de la víctima su efecto es instantáneamente mortal. Pero su ataque sufrió un revés inesperado, pues tras haber fingido su muerte, Esteban (Daniel Elbittar) reapareció para confrontarla y hacer que ella misma se envenenara.

Vencida en esta ocasión, Ginebra se retiró viendo su vida en inminente peligro. Al descubrir la gravedad de su hermana y temeroso de que el veneno invadiera todo el cuerpo, Mauro tomó una extrema decisión: cortó la mano de la villana, quien no pudo ahogar sus gritos de dolor ni el llanto.

¿Cuál será el próximo paso de Ginebra? ¿Se dará por vencida o regresará con su maldad revolucionada?

¿Qué sucederá con el amor de Paz y Esteban en El Amor No Tiene Receta?



Felices por haberse casado, Paz y Esteban aún no logran darle a su familia la tranquilidad que tanto anhelan. En su presente la sombra de Ginebra nubla sus planes, pero están decididos a no mostrarse temerosos.



Además de la familia que formaron la vida les sonrió al saber que volverían a ser papás. La noticia fue recibida con aplausos y buenos augurios, pero nuevamente Ginebra se interpuso en su alegría. Esteban le puso una trampa a su exesposa y en su encuentro recibió varios disparos en el cuerpo y enterrado en un lote baldío.

Afortunadamente Mauro apareció para desenterrarlo y descubrir que llevaba puesto un chaleco antibalas. Repuesto del ataque, Esteban apareció ante Paz y sus hijos, quienes lo habían creído una víctima más de su enemiga.

Así, los dos le pusieron una nueva trampa a Ginebra en el falso funeral de Esteban, y lograron que terminara intoxicada con su propio veneno. ¿Qué les deparará el destino a Paz y Esteban? ¿Podrán detener para siempre a Ginebra?

¿Quién podrá detener a Ginebra en El Amor No Tiene Receta?



Arrepentido de todo el dolor que ha causado, Mauro ha tratado de enmendar su camino. Gracias a él Ginebra fue encarcelada y tanto Paz como Esteban han estado al tanto de sus movimientos. Pero todo su esfuerzo no ha sido suficiente, pues su hermana logró salir de prisión dispuesta a retomar su venganza.



Para detenerla se atrevió a suplicar por la ayuda de un poderoso hombre: Ramsés, quien acabó por echarlo de su mansión no sin antes humillarlo. Como muestra de su real arrepentimiento evitó que Esteban muriera y pidió el perdón de la pequeña Sam por haberla alejado de su verdadera mamá.