El Amor No Tiene Receta: ¿Paz y Esteban derrotaron a Ginebra? Así se vivió el final de la novela

La producción de Juan Osorio protagonizada por Claudia Martin, Daniel Elbittar y con Altair Jarabo en el papel antagónico, llegó a su gran final con un episodio cargado de adrenalina, enfrentamientos y momentos inolvidables de amor. Descubre a continuación cómo fue el gran final de El Amor No Tiene Receta por Univision.

El desafío de Ramsés a Ginebra en El Amor No Tiene Receta



Hay males que nunca desaparecen y uno de ellos es Ramsés Torrenegro (Guillermo García Cantú), el todopoderoso villano. Con su reaparición Ginebra (Altair Jarabo) recobró fuerza para su venganza, pues recibió el apoyo de su socio para expandir todo su veneno contra Paz y Esteban.

Sin embargo, su alianza sufrió un revés inesperado que la llevó a enfrentarse a Mauro. "Les voy a dar una oportunidad para luchar por su vida", sentenció el villano para después obligarlos a batirse en un duelo. Sin más salida, los dos hermanos Nicoliti tomaron un sable entre sus manos para complacer a su ahora enemigo.



Para incitar a Ginebra a iniciar la batalla, Ramsés le confesó una traición de Mauro. Frente a la deslealtad la villana no se contuvo e hirió a su hermano sin piedad. En medio de una lluvia de reproches y culpas, Mauro renunció a pelear y se dispuso a ser asesinado.

Sorpresivamente, Ramsés detuvo la confrontación tras verlos destruidos física y mentalmente. "Tienen 12 horas para irse del país y de mi territorio", les informó advirtiéndoles que de regresar sus vidas terminarían definitivamente. Pese a la amenaza, Ginebra y Mauro reaparecerían para saldar cuentas pendientes con Paz y Esteban.

Paz y Esteban reciben a su bebé en El Amor No Tiene Receta



Felices por la familia que habían formado, Paz (Claudia Martin) y Esteban (Daniel Elbittar) recibieron entre sus brazos a una nueva integrante de la familia. Además de María, Monito, Eder, Gala y Bosco, la pareja abrazó con todo su amor a otra bebita.

Pero esa dicha sería ensombrecida por el regreso de Ginebra y Mauro. Enterada de la situación, Paz entró en una severa crisis segura de que su enemiga deseaba arrebatarle a su recién nacida. Y para elevar esa angustia, la villana se dio el lujo de enviarles un video.

"Felicidades a los nuevos papás. ¿Cuándo me dejarán conocerla? Me muero de ganas por robármela", se burló para desatar las alarmas entre sus presas. Sabedores de los alcances de su enemiga, Paz y Esteban decidieron ponerle un alto definitivo.

La muerte de Ginebra en el final de El Amor No Tiene Receta



Sin dejarse vencer por las amenazas ni por el miedo, Paz, Esteban y su familia entera estaban decididos a derrotar a Ginebra y Mauro. Para lograrlo optaron por ponerle una trampa en la cual doña Elvira jugaría un papel fundamental. Sin embargo, sus rivales descifraron los planes.

En un encuentro definitivo y peligroso, Esteban, Paz y Elvira acudieron a un lugar abandonado con todas las precauciones necesarias. Ginebra de inmediato salió al encuentro de su madre para acabar con ella con sus propias manos y "disfrutar de su terror". Mientras todo ocurría, Esteban se enfrentaba sin miedo a Mauro pidiéndole ayuda para detener a su hermana.

Por su parte, Paz acudió en auxilio de Elvira y encaró a su rival con toda su valentía. En una pelea de vida o muerte, la chef luchaba por impedir que le fuera encajado un cuchillo. En una aparición inesperada en medio de la reyerta, Mauro, asustado, corrió para detener a Ginebra, quien en un impulso giró sobre su hombro para encajar el arma en el cuello de su hermano.

Como respuesta y con la fuerza que aún tenía, él encajó otro cuchillo en el corazón de Ginebra. "¿Así me pagas?", alcanzó a decirle la villana. Heridos mortalmente ambos cayeron y abrazados sobre el suelo dejaron partir los últimos segundos de vida.

¿Ginebra se arrepintió de su maldad en El Amor No Tiene Receta?



Triste por el final que Ginebra había tenido, Elvira se acercó para abrazarla sobre su regazo. Lamentándose por haberle causado sufrimiento la millonaria rompió en llanto mientras consolaba el cuerpo inmóvil de su hija.

Al mismo tiempo, los fantasmas de Ginebra y Mauro contemplaban la conmovedora escena sin saber hacia dónde partir. "No sé a adónde ir, a adónde vamos a ir ahora", se preguntó él seguro de que sus caminos ahora se separarían.



Viéndolo partir, Ginebra se apresuró para detenerlo con un grito desesperado. "Hermano, no me dejes, no me abandones, por favor. Perdóname, tú no solamente eres mi hermano, eres mi única familia. Tú eres mi vida, te amo con todo mi ser y tu desprecio es mi máximo castigo".

Sabiéndose culpables de múltiples fechorías, ambos acordaron vivir juntos los castigos que les deparaba la muerte y el más allá. Al paso de la policía sus espíritus caminaban de la mano directo a su condena.

La felicidad alcanzó a Paz y Esteban en El Amor No Tiene Receta



Alejados finalmente del mal, Esteban y Paz pudieron disfrutar a plenitud del amor de sus hijos y sus seres queridos. Reunidos en el barrio agradecieron por tener los ingredientes perfectos para alcanzar la felicidad.