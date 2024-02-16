El Amor No Tiene Receta: Daniel Elbittar es el noble y valiente Esteban en la nueva novela de Univision

Video El amor no tiene receta - Trailer

El 26 de febrero, Univision estrenará la novela El Amor no Tiene Receta, melodrama producido por Juan Osorio, que cautivará a los espectadores con una historia llena de pasión, intriga, suspenso y un amor inolvidable.

Este drama cuenta con un elenco de talentosos actores encabezado por Claudia Martin y Daniel Elbittar, en los papeles protagónicos.

Daniel Elbittar es Esteban en El Amor No Tiene Receta

Daniel Elbittar es Esteban en El Amor No Tiene Receta. Imagen TelevisaUnivision.



En El Amor No Tiene Receta, Daniel Elbittar interpreta a Esteban Villa de Cortés, un hombre que se enfrenta a grandes desafíos tras la muerte de su esposa.

A pesar de la negativa de Elvira, su suegra y dueña de la empresa familiar, Esteban toma las riendas del negocio y se convierte en el líder. Su prioridad siempre ha sido su trabajo y el amor por sus hijos.

Esteban es un personaje valiente y dedicado, que lucha por encontrar la felicidad después de la pérdida de su esposa. Su vida dará un giro inesperado cuando conozca a Paz Roble con quien tendrá algunos roces, pero cuya sazón le recordará al de su madre.

Esteban sentirá una conexión especial con Paz, la cual se reforzará al darse cuenta del cuidado y amor que ella tiene por sus hijos.

Sin embargo, el camino hacia la felicidad no será fácil para Esteban y Paz. Tendrán que enfrentar las diversas barreras que Ginebra, Fermín y la misma Elvira irán poniendo en su camino.

De qué trata El Amor No Tiene Receta, la novela de Univision protagonizada por Claudia Martin y Daniel Elbittar

El Amor No Tiene Receta narra la historia de Paz Roble, interpretada por Claudia Martin, una mujer bondadosa, trabajadora y honesta a quien su esposo Fermín, interpretado por Hugo Catalán, le arrebata a su hija recién nacida.

Fermín tiene una deuda con unos prestamistas y para saldarla decide vender a su hija a Mauro Nicoliti, personaje interpretado por Tiago Correa.

Este plan es orquestado por Ginebra, interpretada por Altair Jarabo, quien perdió a su hija en el parto y hará todo lo posible para sustituirla y quedarse con la fortuna de su esposo.

Por otro lado, Esteban Villa de Cortés, pierde a su esposa y se queda viudo con tres hijos.

Elvira Moncada, interpretada por Azela Robinson, suegra de Esteban, lo responsabiliza por la muerte de su hija. A medida que la trama avanza,

Esteban y Paz se conocen en el barrio donde ella vive con su familia. La química y el gran entendimiento entre ellos hace inevitable que se enamoren.

¿Quiénes son los personajes y actores de la novela El Amor No Tiene Receta?

El Amor No Tiene Receta cuenta con un elenco de destacados actores que darán vida a los personajes de esta apasionante historia. Además de Claudia Martin y Daniel Elbittar, mencionados anteriormente, participan Nicola Porcella, Coco Máxima, Beatriz Moreno, Juan Carlos Barreto, Harry Geithner, Luz Ramos, Raúl Coronado, Liz Gallardo, Jesús Moré y Mauricio Pimentel, entre otros.