El Amor No Tiene Receta, la nueva novela de Juan Osorio, se estrena esta noche por Univision

Video El amor no tiene receta - Trailer

El reconocido productor de televisión Juan Osorio regresa a la pantalla chica con su más reciente telenovela, El Amor No Tiene Receta, que se hoy 26 de febrero a las 10P / 9C por Univision.

Luego de su éxito con la novela El Amor Invencible, el productor regresa con una emocionante historia, protagonizada por Claudia Martin y Daniel Elbittar, que promete cautivar a la audiencia con sus intensas tramas y personajes entrañables.

PUBLICIDAD

¿De qué trata El Amor No Tiene Receta, la novela protagonizada por Claudia Martin y Daniel Elbittar?

La trama de El Amor No Tiene Receta gira en torno a Paz, interpretada por Claudia Martin, una mujer que sufrió el robo de su bebé recién nacida hace seis años.

A pesar de los años de búsqueda, Paz no ha logrado encontrar a su hija, y su exesposo, quien está tras las rejas, sigue siendo su peor pesadilla.

A raíz de circunstancias inesperadas, Paz acepta trabajar en la casa de Esteban, un viudo con tres hijos. A medida que se desarrolla la historia, Paz se da cuenta de que tiene una oportunidad para ser madre nuevamente y volver a amar. Sin embargo, el camino hacia la felicidad estará lleno de obstáculos y revelaciones sorprendentes.



El amor no tiene receta es un melodrama familiar que aborda situaciones intensas y conmovedoras. La historia sigue a dos familias con realidades muy diferentes: una familia adinerada, pero sin una figura materna presente, y otra familia de escasos recursos cuyo sueño es encontrar a la hija más pequeña.

En medio de esta lucha por sobrevivir dignamente, se entrelazan situaciones intrigantes, reveladoras y simpáticas.

¿Quiénes son los actores de El Amor No Tiene Receta?

El Amor No Tiene Receta cuenta con un su talentoso elenco, además de Claudia Martin y Daniel Elbittar en los papeles protagónicos, la telenovela contará con la participación de reconocidos actores como Azela Robinson, Altair Jarabo, Beatriz Moreno y Nicola Porcella, conocido por ser uno de los finalistas del reality show La Casa de los Famosos México.