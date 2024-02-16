El Amor No Tiene Receta: Claudia Martin es la incansable y luchadora Paz Roble en la nueva novela de Juan Osorio

Video El amor no tiene receta - Trailer

El Amor No Tiene Receta, producida por Juan Osorio, está próxima a estrenarse por Univision el 26 de febrero.

Tras el éxito de El Amor Invencible, Osorio regresa con un melodrama protagonizado por Claudia Martin, quien le dará vida a Paz Roble.

PUBLICIDAD

En esta novela, Claudia Martín mostrará su versatilidad y talento, al interpretar a una mujer llena de emociones, matices y luchas.

Claudia Martin es

Paz Roble en El Amor No Tiene Receta

Claudia Martin es Paz Roble en El Amor No Tiene Receta.

Paz Roble es una mujer humilde y trabajadora que ha sufrido mucho en la vida.

El robo de su bebé recién nacida es solo el comienzo de una serie de tragedias que marcarán su destino.

Después de seis largos años de búsqueda y desesperación, Paz encuentra trabajo en casa de Esteban, un viudo con tres hijos. Es en esta casa donde Paz establecerá una conexión especial con los niños y con Esteban.

A medida que la historia avanza, el amor florecerá entre Paz y Esteban, pero su felicidad se verá amenazada no sólo por la diferencia de clases sociales sino por Ginebra.

De qué trata El Amor No Tiene Receta, la nueva novela de Juan Osorio

La trama de El Amor No Tiene Receta narra la historia de Paz Roble, encarnada por Claudia Martin, una mujer de gran corazón, diligente y honesta, quien se ve envuelta en una tragedia desgarradora: su esposo Fermín le arrebata a su hija recién nacida.

Sin embargo, detrás de este oscuro suceso se esconde un plan siniestro. Fermín, endeudado con prestamistas, decide vender a su propia hija a Mauro Nicoliti. Este plan maquinado cuenta con la complicidad de Ginebra, quien, tras perder a su propia hija en el parto, buscará desesperadamente reemplazarla y adueñarse de la fortuna de su esposo.