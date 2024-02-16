El Amor No Tiene Receta: Claudia Martin es la incansable y luchadora Paz Roble en la nueva novela de Juan Osorio
El Amor No Tiene Receta es la nueva telenovela de Juan Osorio, protagonizada por Claudia Martin y Daniel Elbittar, que se estrenará por Univision el 26 de febrero a las 10P/9C.
En esta novela, Claudia Martín mostrará su versatilidad y talento, al interpretar a una mujer llena de emociones, matices y luchas.
Claudia Martin es
Paz Roble en El Amor No Tiene Receta
Paz Roble es una mujer humilde y trabajadora que ha sufrido mucho en la vida.
El robo de su bebé recién nacida es solo el comienzo de una serie de tragedias que marcarán su destino.
Después de seis largos años de búsqueda y desesperación, Paz encuentra trabajo en casa de Esteban, un viudo con tres hijos. Es en esta casa donde Paz establecerá una conexión especial con los niños y con Esteban.
A medida que la historia avanza, el amor florecerá entre Paz y Esteban, pero su felicidad se verá amenazada no sólo por la diferencia de clases sociales sino por Ginebra.
De qué trata El Amor No Tiene Receta, la nueva novela de Juan Osorio
La trama de El Amor No Tiene Receta narra la historia de Paz Roble, encarnada por Claudia Martin, una mujer de gran corazón, diligente y honesta, quien se ve envuelta en una tragedia desgarradora: su esposo Fermín le arrebata a su hija recién nacida.
Sin embargo, detrás de este oscuro suceso se esconde un plan siniestro. Fermín, endeudado con prestamistas, decide vender a su propia hija a Mauro Nicoliti. Este plan maquinado cuenta con la complicidad de Ginebra, quien, tras perder a su propia hija en el parto, buscará desesperadamente reemplazarla y adueñarse de la fortuna de su esposo.
Por otro lado, tenemos a Esteban Villa de Cortés un hombre que ha sufrido la pérdida de su esposa y queda viudo con tres hijos. Elvira Moncada, suegra de Esteban, lo culpa por la muerte de su hija. Conforme la historia avanza, Esteban y Paz se encuentran en el vecindario donde ella reside con su familia, y la atracción mutua y la profunda conexión entre ellos desencadenan un inevitable romance.