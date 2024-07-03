El Amor No Tiene Receta: 5 imperdibles momentos de amor entre Paz y Esteban
Como protagonistas de El Amor No Tiene Receta, los personajes de Claudia Martin y Daniel Elbittar han sido parte de una inquebrantable historia de amor. Tanto Paz y Esteban han sufrido la maldad de Ginebra, pero estos momentos que te presentamos demuestran la fuerza de su cariño. Sigue el regreso de la novela este lunes 8 de julio a las 10P/ 9C por Univision.
Paz (Claudia Martin) y Esteban (Daniel Elbittar) han protagonizado una intensa historia de amor que ha dejado momentos para recordar. Recorre a continuación parte del romance de la pareja estelar de El Amor No Tiene Receta.
1.- El primer encuentro de Paz y Esteban en El Amor No Tiene Receta
Años después de la tragedia que los marcó por culpa de Ginebra, Paz y Esteban retomaron sus vidas con el fuerte compromiso de sacar adelante a sus familias. Mientras ella mantenía la esperanza de encontrar a la niña que le arrebataron en su parto, él deseaba sobreponerse a la muerte de su esposa.
Sin imaginar lo que venía en sus caminos, la chef y el empresario tenían una cita inesperada pactada por el destino. Una mañana Esteban se encontraba en medio de un pleito automovilístico en el barrio de Paz, quien apareció para calmar la situación.
En el primer cruce de sus miradas, los dos se llenaron de luz abriéndole la puerta de par en par al amor.
2.- El primer beso de Paz y Esteban en El Amor No Tiene Receta
Impresionado por las dotes culinarias de Paz, Esteban la contrató para que le cocinara a su familia y se encargara de la nutrición de sus hijos. Poco a poco su relación se convirtió en amistad sin evitar que el amor se apoderara de sus corazones.
Más tarde entre ambos encontrarían refugio y desahogo a sus problemas. Juntos en una noche de baile, Paz y Esteban regresarían a la casa de ella para despedirse. Justo cuando se dijeron adiós los dos volvieron sobre sus pasos para después darse un primer beso lleno de amor.
Emocionada y nerviosa por el beso que se dio con su jefe, Paz le pidió olvidarse de sus sentimientos. Sin embargo, él la animó a obedecer sus corazones y vivir su amor.
3.- El inicio del noviazgo de Paz y Esteban en El Amor No Tiene Receta
Decidido a formalizar su romance con Paz, Esteban le preparó una noche especial en complicidad con su hija Gala. El empresario la llevó a la oficina para que disfrutara de una atmósfera dulce que sirvió para que sus sentimientos se reafirmaran.
Tras decorar un delicioso pastel, Esteban escribió en él "¿Quieres ser mi novia?", pregunta que ella no dudó en responder con un sí. Contentos por el inicio formal de su noviazgo, la pareja se dio un beso que sellaba su amor.
4.- Una inolvidable noche de pasión de Paz y Esteban en El Amor No Tiene Receta
Luego de desatar la furia de Ginebra por el inicio de su romance, Paz y Esteban vivieron una noche inolvidable. Felices por compartir una cena y hablar de su cariño finalmente se entregarían a sus deseos.
Rodeada de un ambiente cálido la pareja se olvidó de sus problemas y por primera vez desataron su pasión. Lastimosamente, el futuro los haría separarse por culpa de Ginebra.
5.- La reconciliación de Paz y Esteban en El Amor No Tiene Receta
Frente al encarcelamiento de Paz por haber escondido en su casa a Sam, Esteban no se rendiría en demostrar su inocencia. Sin embargo, Ginebra lo obligaría a renunciar al amor por la chef. La villana lo chantajeó con dañar a su familia si no rompía su noviazgo.
Sin poder creer las palabras de Esteban sobre su ruptura amorosa, Paz le pidió una explicación seria. Al escuchar que el empresario solo la utilizó, la cocinera no se contuvo y le propinó una dolorosa cachetada. Además, presenció la boda de su amado con la villana.
Más tarde Esteban hallaría la oportunidad de confesarle a Paz que todo fue una amenaza de Ginebra y que él no había dejado de amarla. Con el secreto a la luz, decidieron retomar su amor a escondidas para protegerse de su enemiga.
¿Qué más deberán enfrentar Paz y Esteban para disfrutar de su amor sin obstáculos?